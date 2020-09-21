Erdal Eren Darbeler Bölümü Kitaplığı

• 2 yıl önce Ataşehir Kent Konseyi tarafından Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı içinde Erdal Eren Kültür Merkezine bağlı yine aynı adı taşıyan bir kütüphane oluşturulmuştu. Şimdi de bu kütüphaneye bağlı “Darbeler bölümü Kitaplığı” kuruluyor… Projeyi başlatan A. Handan Yalvaç’la konuştuk…

A. Handan Yalvaç: “SAV (Sosyal Araştırmalar Vakfı) gönüllüsüyüm. Biliyorsunuz, Erdal Eren 13 Aralık 1980'de 17 yaşındaydı. Yaşı büyütülerek idam edildi. O günden bugüne de 12 Eylül'ün acı bir simgesi oldu. SAV (Sosyal Araştırmalar Vakfı) olarak 12 Eylül'ün 40. yılında; yani bu yıl kütüphaneye bağlı "Darbeler Bölümü Kitaplığı"nı gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Projeyi baharda Ataşehir Kent Konseyine sunduk ve akabinde Ataşehir Kent Konseyi'nden Turan Dolu ve Nilgün Özdemir, SAV'dan Kamil Sürek, Jale Nakkaşoğlu ve Özay Yaşar'dan kurulu bir ekiple çalışmalara başladık.

12 Mart, 12 Eylül süreçlerinde yayımlanmış kitaplardan oluşan 500'e yakın kitabı referans alarak bir liste yaptık. Bunların birçoğu kişisel anılardan oluşuyor. Yazarlar kendi imkânlarıyla basmışlar ya da küçük yayınevlerinden çıkmış bu kitaplar…

• Kitapları nasıl temin ediyorsunuz?

AHY: Şu anda bağışlar için büyük yayınevleriyle iletişim halindeyiz. Yavaş yavaş kitaplar gelmeye başladı. Ama en önemlisi, dostlarımızın kendi kütüphanelerindeki, sararmış kitaplarını bağışlamaları.

• Bağışlanan kitaplar aynı zamanda döneme ait birer belge olacaklar yani. Kitap dışında dokümantasyon da olacak mı?

AHY: Kitap bağışları sürerken 68-78 dönemini çalışan vakıf ve derneklerin ellerinde olan belgeleri bizimle paylaşmaları da kütüphanenin tam bir bilgi-belge merkezi haline gelmesini güçlendirecek.

Bu kalıcı merkez, fotoğrafları ve anıları da kapsayacak şekilde düzenlenecek. Araştırmacılara da kaynak oluşturacak. Amacımız, o dönemlere ilişkin siyasi, bilimsel, edebi içerikli kitapları, belgeleri, anıları bir araya getirerek arşivlemek ve kayıt altına almak...

Kitap listemize her an eklemeler oluyor. Bugüne kadar 100 civarı bağış geldi. Bunların bir kısmı İthaki, Kalkedon ve Yurt yayınlarından… Geri kalanlar ise bireysel bağışlar.

• İlgilenenler size nasıl ulaşabilir?

AHY: www.atasehirkentk onseyi.org.tr adresinden Erdal Eren Kitaplığı'nı ziyaret edip; facebook'ta "Erdal Eren Darbeler Bölümü Kitaplığı"nda bilgi paylaşabilirler. Twitter’da da varız: EErenKitaplik

• Peki kitap göndermek isteyenler ne yapmalı?

AHY: Kitap ve belge bağışlamak isteyenler, gönderilerini şu adrese teslim edebilirler:

Erdal Eren Kültür Merkezi, Mustafa Kemal Mah. 3004 cadde. 3091 sok. No:1 Ataşehir / İstanbul (Mobil: 0530 926 10 01)

Bu arada gönderiler İstanbul içi ücretsiz olarak “Postacı” kargo tarafından alınıp, Kent Konseyine teslim edilecek…

Postacı İletişim: Tel: 0212 283 10 10 (09.00-17.30 arası hafta içi)

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