22 Eylül 2020: Haftanın bazı kitapları

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
40 Yıl 12 Eylül
der. Tanıl Bora
Göze Orhon, Murat Belge, Nilgün Toker, Ümit Kıvanç, Gaye Boralıoğlu, Ömer Laçiner, Merih C. Taymaz, Gültan Kışanak, Fethiye Çetin, Kumru Başer, Ercan Kesal, Tolga Arvas.
İletişim Yayınları
2020, 232 s.
Ed Finn
Algoritmalar Ne İster: Hesaplama Çağında Hayal Gücü
çev. Songül Köse
Tellekt, 2020
296 s.
Onjali Q. Rauf
Arka Sıradaki Çocuk
resimleyen Pippa Curnick
çev. Nihal Tokinan Gökçe
Doğan Egmont, 2020
276 s.
Nedim Gürsel
Aşk ve İsyan – Saf Oğlan'ın İstanbul Yolculuğu
Doğan Kitap
2020
230 s.
Tayfun Atay
Doğadan Duaya: İnancı Gözlemlemek
Oğlak yayınları, 2020
204 s.
Zygmunt Bauman
Iskarta Hayatlar: Modernite ve Safraları
çev. Osman Yener
Tellekt, 2020
151 s.
Selen Aydın, Huban Korman
Karanlıktan Korkan Mum
Günışığı Kitaplığı, 2020
Büyük boy, renkli resimli, 44 s.
Roger Garaudy
Karl Marx: Entelektüel Bir Biyografi
çev. Adnan Cemgil
Fol, 2020
183 s.
Reha Tanör
Levrek Buğulama da İstemeyin ama...
İçinde Lokantası Olan Sohbetler
YD Yayınevi, 2020
289 s.
Cathy O'Neil
Matematiksel Kitle İmha Silahları:
Büyük Veri, eşitsizliği nasıl artırıp demokrasiyi tehdit ediyor?
çev. Akın Emre Pilgir
Tellekt, 2020
254 s.
Güneş Ayas
Musiki İnkılabı'nın Sosyolojisi:
Klasik Türk Müziği Geleneğinde Süreklilik ve Değişim
İthali Yayınları, 2020
Büyük boy, 405 s.
Feridun Andaç
Paris Bir Yalnızlıktır
Eksik Parça, 2020
348 s.
Quentin Meillassoux
Sonluluğun Sonrası
çev. Kaan Kahveci
İş Bankası Kültür Yayınları
2020
192 s.