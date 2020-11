Eleştiriyi hatırlamak: Özmakas ve paralaks

kitaplar ve fahişeler – her ikisinin de onlardan geçinen ve onlara kötü davranan bir erkeği vardır. Kitaplarınki, eleştirmenler.

Özmakas, Uyar şiirine objet petit a, yani Lacan’cı anlamda bir eksiklik ile yaklaşır. Ötekini, başkasını ve karşısıyla kurulacak her türlü çetin, zorlu veya basit ilişkide dahi bir eksikliğin kalacağını anlatıyor olmanın tikel koşulları da göz önüne alınır: Özellikle şiirde oluşan bütün sözdizimleri, “imgeler” eksikliğin içinde kendilerini huzurlu hisseder paralaks eleştiride. Türkiye’de “toplumcu şiir”in geliştiği kadar toplumcu estetiğin de geliştiğini çeviri eserleri dışarıda bırakıldığında söylemek zordur. Geç kapitalizm dönemi itibarıyla edebiyat ve felsefe ilişkisine “ütopya” kavramı ile bakmak toplumcu eleştiri açısından elzemdir. Özmakas, Uyar’ın şiirinde ütopyanın farklılığına dikkat çeker: Bir tarafta realiteden memnun olmama hâlinin gerekliliği, diğer tarafta farklı bir dünya yaratmama arasındaki sıkıntılı sürecin sancısında geçen statik ikiliğe karşı Uyar ve arkadaşlarının kullandıkları “dilin” memnun olunmayan dünyaya karşı farklı bir evren yarattığı düşüncesi ortaya çıkar. İkinci Yeni’nin tragedyaları andıracak –biçimsel– nitelikte şiirleri Uyar ve Cansever’den gelmiştir. Antik dönem edebi eserlerinin –tanrının gölgesindeki– kahramanı Uyar ve Cansever ile Türkçeye taşınır. Uyar’ın gerek kendi hareketli duruşu, gerek şiirlerindeki süregiden bir akış, –bugün– nesirden alıntı yapacak olunursa bir gelişim romanındaki oluşumun momentlerine benzer.

Edebiyat ve tarih, İkinci Yeni ve toplum, Ece Ayhan ve karaşınlar. Georges Duby, eski toplumlarda aşk ve cinsellik ile alakalı her şeyin saklanmış olduğunu, bu yüzden tarihini yazmanın çok zor olduğunu söylerken en fazla bilgi edinilecek yerin de edebiyat metinleri olduğu açıkça ifade eder. [2] Paralaksın felsefi esneklik/büküş yeteneği sayesinde Ayhan’ın okurunu darmadağın eden ifadelerini yere sağlam basacak ama mutlaklaşmasına göz yummayacak bir halde okurlarına sunuyor Özmakas.

Aykırılığını her ifadesinde okurlarının iliklerine kadar hissettiği bir isim olan Ayhan’ın bugün toplu şiirleri Bütün Yort Savul’lar! adıyla biliniyor. “Yort Savul” ifadesi ise taht sahibinin herhangi bir yerden geçerken sorun çıkarma ihtimali olan topluluğun dağıtılması için bir söz öbeği; başka bir ifadeyle iktidarın çevresine yamuk bakan, sorunsallar üreten, her daim merkeze, ortodoks yapıya karşı üretilmiş bir ifade. Ortaçağ edebi metinlerinin cevap veremeyen kalabalık ayrıksıları, Ayhan’ın şiirine konu olmuştur. Özmakas da Ayhan şiirini iktidar karşıtlığı üzerinden incelemeyi tercih eder. (s. 57) Klişeye düşmemek için Özmakas’ın Ayhan ile ilgili metninde tarih kavramının ne anlama geldiğini belirtme ihtiyacı doğuyor.

“Hâkim olanın her zaferini yeni baştan sorgularlar. Çiçeklerin yüzlerini güneşe dönmesi gibi, geçmiş de gizemli bir güneş tutkusunun verdiği şevkle, tarihin ufkunda yükselen güneşe uzanmak için çabalar. Tarihsel maddeci, bu göze görünmez dönüşümün farkında olmalıdır.” [3]

Alıntılanan ifadelere bir eleştiri getirmekten çok, sözü edilen eylemler bütününün klişeye dönme ihtimalinden dolayı tedirginlik duyuyorum. Türkçe şiirde 50’li yıllar itibarıyla bir imge kavramı ve hikâyesi mevcut. Bugün şiirin estetiğinden konuşulduğunda “imgenin” biricikliği bütün elit veya sıradan tartışmalarda yerini almışa benziyor. Gerek imgeden konuşmak gerek imgeyle konuşmak artık imgenin de klişeye dönüşmesinin an meselesi olduğunu gösterebilir. İlhan, Bezirci, İnce vb. eleştirmenlerin imge yazılarındaki felsefî perspektifini tartışmak ve dil ile ulaşmak istedikleri noktaları/dorukları paralaks okuyuculara satır satır gösterebilir ancak tartışmaların bir süreden sonra klişe ve belirli döngüler ışığında “hareketin statikliği”ne dönüşmesine sebebiyet vermez mi ?

Özmakas, her okuma biçiminin sui generis özellikleri ve zaafları sebebiyle metne tamamen sirayet edemeyeceğini söyleyecek kadar cesur. Odak noktasının değiştiği farklı çözümlemelerin es geçmemesi gereken alan “tarih” olmalıdır. Şiirin son yıllarda saplanıp kaldığı narsistik duygusal kümesini her an rahatsız eden bir anlayışa öncülük eden “tarih” sürekli yeniden üretmeyi muştular. Özmakas’ın büyük ihtimalle bu metnin yazarının gözünden kaçan ama zamanında mutlaka tartışılmış olan şu ifadelerine de yer vermek gerekir: “Şiir alanından ihraç edilen deneyim şiire geri dönerse romanın endüstriyel belirleyiciliği sona erebilir mi ?”[4] Özmakas’ın Türkçe şiire getirdiği eleştiriler kadar heyecanlandırıcı bir retorikle kaleme aldığı ve şiirin –şimdilik– geleceği için değerli bir soru. Aslında roman türünden deneyimin alınması gibi bir eylemin gerçekleşeceği ihtimali düşük ve uzak görünüyor. Sebebi de çok uzakta aramaya gerek yok aslında: Temel vurgu noktası, görülmeyen yaşantının romanın biricikliği ile olan ilişkisi olarak görüldüğünde ortaya çıkar. Romanın endüstriyel tarafı yerine bütünleyici bir kültürün etrafında –geniş anlamıyla– endüstriyi düşünmek çetrefil olsa da çözüm odaklı. Özmakas’ın endüstriyelliğe yaptığı vurgu estetik iken alacağı cevap muhtemelen kültürel bir ekonomi-politik ile alakalı olacak. Deneyimin türler arası geçişliliğe açıklığı dolayısıyla yer değiştirmesinin değeri şiirin romandan kendine ait olduğunu iddia ettiği birtakım içeriklerle değil, içeriğin biçimle kurduğu dönüştürücü içerikte aranmalıdır.

