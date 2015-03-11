Hem edebiyat hem de hukuk

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi; edebiyatçı, hukukçu ve öğrencileri Edebiyat ve Hukuk Günleri’nde bir araya getiriyor. Cemal Bâli Akal ve Yalçın Tosun tarafından verilen "Edebiyat ve Hukuk" dersi kapsamında düzenlenen ve 27 Şubat'ta başlayan konuşmalar serisine dersin öğrencilerinin yanı sıra Semih Gümüş, Akif Kurtuluş, Behçet Çelik, Fürüzan, Murat Yalçın, Yıldırım Türker gibi isimler de konuşmacı ve oturum başkanı olarak katılıyor. Bilgi Hukuk lisans öğrencilerinden Aslınur Avgın, Alper Küçükel ve Çağdaş İslim de programda hukuk öğrencilerinin gözünden edebiyat ve hukuk ilişkisini anlatacaklar.

2. Oturum (13 Mart 2015) Saat:14:00-17:00

Oturum Başkanı: Semih Gümüş. Konuşmacılar: Behçet Çelik (Hukuk ve Edebiyatın Yakınlığı/ Uzaklığı), Yalçın Armağan (Hakkaniyet Kurmacası), Cemal Bâli Akal (Damasceno Monteiro'nun Kafasını Kelsen Kesmiş).

3. Oturum (3 Nisan 2015 ) Saat:14:00-17:00

Oturum Başkanı: Yıldırım Türker. Konuşmacılar: Reyda Ergün (Ursula Le Guin), Fatma Gül Karagöz (Manen Damgalı Adamlar Maddeten Damgalı Kadınlar. Kızıl Damga'da Hoşgörüsüzlük ve Özgürlük), Yalçın Tosun (Edebiyat ve Hukuk Birbirinin ‘Öteki'si mi?)

4. Oturum (10 Nisan 2015 ) Saat:14:00-17:00

Oturum Başkanı: Türker Armaner. Konuşmacılar: Kıvılcım Turanlı Yücel (Edebiyatın İyi Kötü Tanıklığı). Mahmut Özdil (Ahmet Hamdi Tanpınar ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü). Ozan Marakoğlu (Edebiyata Karşı Ceza Kanunu).

5. Oturum (17 Nisan 2015) Saat:14.00-17.00

Oturum Başkanı: Murat Yalçın. Konuşmacılar: Akif Kurtuluş (Edebiyatla hukukun imkansız aşkı), Cansu Muratoğlu (Geçmişle Yüzleşme: Bernhard Schlink Işığında Anlamak, Anlatmak ve Yargılamak), Hüseyin Günal (Radikal Kötülüğü Primo Levi'yle Okumak)

6. Oturum (8 Mayıs 2015) Saat:14:00-17:00

Oturum Başkanı: Füruzan. Konuşmacılar: Şebnem Gökçeoğlu (Robinson Crusoe'da Sosyal Hukukun Tarihsel Temellerinin İzini Sürmek), Esmahan Aykol (Frankenstein), Alper Küçükel (Bir Hukuk Bilim Adamının Romanı).

Öte yandan, etkinlik öncesinde konuşmacılardan edebiyat ve hukuk ilişkisini anlatan yazılar alındı; bu yazılardan oluşan bir kitap hazırlanıyor. Edebiyat, Hukuk ve Sair Tuhaflıklar adlı bu kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde "Edebiyat ve Hukuk" dersinde temel kaynaklar arasında kullanılacak. (K24)