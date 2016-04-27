Avrupa Tasarım Ödülleri, Geray Gençer ve Utku Lomlu’ya

Tasarım dünyasının nabzını tutan Avrupa Tasarım Ödülleri (ED-Awards), bu yıl kitap ve kitap kapağı tasarımı dallarında Türkiye’den iki ismi ödüle layık buldu. Doğan Kitap’ın Görsel Yönetmeni Geray Gençer ve Can Yayınları’nın yeni kapaklarını tasarlayan Utku Lomlu, ED-Awards 2016’da bronz ve gümüş madalyayla ödüllendirilecek.

Geray Gençer, "Yavuz Ekinci Kitap Kapağı Serisi" ile ED- Awards Silver Ödülü’ne değer görüldü. Gençer, 2014 yılında da “Dünya Edebiyatı Serisi” ile Kitap Kapağı Tasarımı kategorisinde birinciliği kazanmış, böylelikle ED-Awards’da birincilik kazanan Türkiye’den ilk isim olmuştu.

Utku Lomlu, Kitap Kapağı Tasarımı kategorisinde Albert Camus’nün Bütün Oyunları ile ED-Awards Silver, Paris ve Londra’da Beş Parasız ile ED-Awards Bronze, Kitap Tasarımı kategorisinde ise Hera Büyüktaşçıyan’ın Venedik Bienali kitabı Ayp-Pen-Kim ile ED-Awards Bronze ödüllerini almaya hak kazandı.

Utku Lomlu, Albert Camus'nün Bütün Oyunları ve George Orwell'in Paris ve Londra'da Beş Parasız kitaplarının kapakları ile daha önce ABD’de 62'ncisi düzenlenen The Type Directors Club Tasarım Yarışması'nda Certificate of Typographic Excellence ödülüne, GMK 2015 En İyi Kitap Kapağı Tasarımı Ödülü’ne ve GMK 2015 Kitap Kapağı Tasarımı Başarı Ödülü’ne değer görülmüştü.

Avrupa Tasarım Ödülleri, tasarıma emek verenleri onurlandırmak, meslekî etkileşimi artırmak ve Avrupa genelinde iletişim tasarımının standardını yükseltmek hedefiyle her yıl farklı bir şehirde düzenleniyor. Geçen yıl İstanbul’da verilen ödüller, bu yıl 21 Mayıs’ta Viyana’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. (K24)