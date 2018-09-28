ÇEVBİR'den 30 Eylül Dünya Çeviri Günü bildirisi

Çevirmenler Meslek Birliği (ÇEVBİR) 30 Eylül Dünya Çeviri Günü'ne özel bir bildiri yayınladı. Mesleğini, dayanışmayı ve birlikte iş yapmayı önemseyen bir grup kitap çevirmeninin, 2003 yılında bir araya gelip Kitap Çevirmenleri Girişimi (KÇG) adıyla hayata geçirdiği mail grubunun 1 Haziran 2006'da ÇEVBİR'i kurmasıyla faaliyete başlayan birlik, çeviri kalitesinin yükseltilmesi için de çalışmalar yürütüyor.

İlk başta sadece ortak sorunlarını paylaşmayı ve bunlara çözüm bulmayı düşünen çevirmenler, uzun yıllar çalışmalarının sonucunda piyasadaki en iyi sözleşme olarak kabul edilen Tipsözleşme'yi de meydana getirdiler.

Birliğin öncelikli amacı çevirmenlerin haklarını korumak; bununla birlikte, ülkedeki çeviri kalitesinin yükseltilmesi, yayıncılık piyasasında belli etik ilkelerin yerleştirilmesi, yurtdışındaki çevirmen örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülmesi, bir çevirmenevi kurulması, yabancı çevirmen ve yazarların burada konuk edilmesi de ÇEVBİR'in hedefleri arasında.

ÇEVBİR'in internet sitesi üzerinden ve sosyal medyadan yayınlanan 30 Eylül Dünya Çeviri Günü bildirisi ise şu şekilde:

"Çevirmenler Meslek Birliği olarak 30 Eylül Dünya Çeviri Günü’nü kutluyor, bu özel günde çevirinin ve çevirmenin önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz.

Kültürel miras anıtlarla veya nesnelerle sınırlı değildir; insanlara, doğaya ve evrenle ilişkimize dair bilgi ve uygulamalar da kültürel mirasımızın bir parçasıdır. Bu kültürel mirasın, bir dilde üretilen bilim ve sanat eserlerinin, farklı dillere aktarılabilmesinin tek yolu çeviridir. Çevirmen, sahip olduğu donanımla, tarihin herhangi bir döneminde üretilmiş eserleri günümüze, farklı coğrafyalara taşır. İletişimin sınırsızlaştığı, sınırların silikleştiği bir dünyada diyaloğu mümkün kılar, farklı kültürlerin birbirini tanımasına aracılık eder.

Ne var ki, böylesi saygın ve zor bir meslek icra eden çevirmenlerin hâlâ olumsuz koşullarda çalışmaya zorlandığını üzülerek belirtmek zorundayız. Yayıncılığın karşı karşıya olduğu ekonomik darboğazın çevirmene fatura edilmeye çalışıldığını görüyor, çevirmenin emeğinin değersizleştirilmesinin çare olmadığını vurgulamak istiyoruz. Çevirmenlerin uzun yıllar mücadele ederek kazandıkları haklardan geri adım atmaları söz konusu değildir. Çevirmenler Meslek Birliği olarak bu alandaki haklı mücadelemizi ilk günkü gibi sürdürmeye devam edeceğiz.

30 Eylül Dünya Çeviri Günü’nün bu yıl da meslekî dayanışmamızı pekiştirmesi ve daha mutlu 30 Eylül’lere vesile olması dileğiyle." (K24)