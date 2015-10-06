Dağlarca Şiir Ödülü Şükrü Erbaş ve Ömer Erdem'in

Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın anısını yaşatmak ve şiiri hayata daha çok katmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Dağlarca Şiir Ödülü’nü kazananlar belli oldu. Ödüle Şükrü Erbaş ve Ömer Erdem değer görüldü.

Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Enver Ercan, Ertan Mısırlı, Haydar Ergülen, Sennur Sezer ve Tarık Günersel’den oluşan Seçici Kurul, 1. Dağlarca Şiir Ödülü’nün Şükrü Erbaş ile Ömer Erdem arasında paylaştırılmasına karar verdi. Şükrü Erbaş Pervane adlı kitabıyla, Ömer Erdem de Pas adlı kitabıyla ödüle değer görüldü. Seçici Kurul ödül gerekçesini şöyle açıkladı: “Şükrü Erbaş ve Ömer Erdem’in farklı şiir dünyaları olsa da, onları insana ve hayata bakışlarındaki evrensel algı birleştiriyor. Onların şiirlerinde ‘gaz lambasıyla duvarlara dünyaları çizen çocuklar’ da var, ‘kelebeği incitmeden geçip giden bulutlar’ da. Şiirler boyunca zalimin, mazlumun, acının ve kederin ve zulmün… insanın izini sürüyorlar vicdanın sesiyle. Tıpkı Dağlarca gibi.”

Ömer Erdem ödüle değer görülmesine ilişkin "Dağlarca varlığı ve şiiriyle Türk Şiirinin ölümsüz hayvanı ve kilit taşıdır. Onun şiir tecrübesi tarihin içinde kültürel olan kadar en insani olanı da karşılar. Dağlarca gibi şiiri olan ülkeler geleceği de kurabilirler. Onun adıyla anılmak gurur verici" dedi.

Dağlarca Şiir Ödülü, Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı tarafından, PEN Yazarlar Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası’nın desteği ve Tekin Yayınevi organizatörlüğünde düzenleniyor. Ödül,18 Ekim Pazar günü Fulya Sanat Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikle sahiplerine sunulacak. (K24)