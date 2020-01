Costa adayları açıklandı

Britanya ve İrlanda’nın saygın edebiyat armağanlarından biri olarak kabul edilen Costa Kitap Ödülü’nün 2017 yılı kısa listesi açıklandı. Şiir, roman, ilk roman, biyografi olmak üzere beş farklı kategoride sahiplerini bulan ödül 1971 yılı itibariyle Whitbread adıyla verilirken, Costa kahve markasının sponsor olmasıyla ödül, 2006 yılından bu yana Costa Kitap Ödülü ismiyle sahiplerini buluyor.

Costa Kitap Ödülü kısa listesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kadın yazarlar ağırlıkta. 14 kadın yazarın bulunduğu kısa listede altı erkek yazar yer alıyor. Adaylar arasında en dikkat çeken isim ise bu yıl hayatını kaybeden Britanyalı şair Helen Dunmore’un da ölümünden hemen önce yayımlanan Inside the Wave adlı şiir seçkisiyle kısa listeye kalması oldu. Inside the Wave Helen Dunmore’un Britanya dışında yayımlanan ilk kitabıydı.

2006 yılında Issızlığın Ortasında adlı romanıyla Costa Yılın Kitabı Ödülü’nün sahibi olan Stef Penney, Under a Pole Star adlı romanıyla bu yıl da adaylar arasında. Stef Penney’yle birlikte roman kategorisinde yarışacak diğer isimler ise Home Fire romanıyla Kamila Shamsie, Tin Man ile Sarah Winman ve Reservoir 13 romanıyla Jon McGregor. Reservoir 13, bu yıl Man Booker’ın da uzun listesine kalmıştı.

İlk Roman Ödülü’ne aday olan isimler, The Clocks in This House All Different Times adlı romanıyla Xan Brooks, Montpelier Parade ile Karl Geary, The Haunting of Henry Twist ile Rebecca F. John ve yalnız bir kadının hikâyesini anlatan ve çoksatarlar arasına giren Eleanor Oliphant is Completely Fine adlı romanıyla Gail Honeymoon olarak belirlendi.

Biyografi Ödülü için yarışacak isimler ise Çin’deki çocukluk anılarını anlattığı kitabıyla Xiaolu Guo, Mussolini ve Roselli ailelerinin mücadelesini kaleme alan Caroline Moorehead, ailesindeki aşırı sağcı Hristiyan bir mezhep üyesini anlatan Rebecca Stott ve Stephan Westaby olarak açıklandı. Çocuk kitapları kategorisinde ise dört kadın yazar yarışacak: Sarah Crossan, Lissa Evans, Millwood Hargrave ve Katherine Rundell.

Toplamda 620 kitabın başvurduğu ödüle değer görülen isimler, beş bin pound tutarında para ödülünün sahibi olacak. Kazananlar arasından seçilecek Costa Yılın Kitabı Ödülü'nün sahibi ise 2 Ocak 2018’de açıklanacak ve 30 bin pound para ödülünün sahibi olacak. (Guardian/ K24)