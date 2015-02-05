Charlie Hebdo için altmış imzalı kitap

Fransa’da Hachette Livre yayınevinin bünyesindeki Le Livre de Poche, Charlie Hebdo dergisiyle dayanışma için bugün (5 Şubat) bir kitap yayımlıyor.

Nous Sommes Charlie (Biz Charlie’yiz) adlı kitapta altmış yazarın katkısı var, ancak bu yazarların hiçbirine telif ödenmeyecek ve satış fiyatı 5 avro olarak belirlenen kitabın tüm gelirleri 7 Ocak’taki saldırıda 12 çalışanını kaybeden mizah dergisi Charlie Hebdo’ya bağışlanacak.

Kitapta Beaumarchais, Voltaire, Hugo ve Diderot’dan metinlerin yanı sıra yaşayan 56 yazarın yazılarına yer verildi.

Bu yazarlar arasında Jacques Attali, Frédéric Beigbeder, Noëlle Chatelet, Philippe Claudel, Delphine Coulin, Dominique Fernandez, Jean Louis Fournier, René Guitton, Bernard-Henri Lévy, Anne Nivat, Katherine Pancol, Bernard Pivot, Colombe Schneck, Elisabeth Roudinesco, Michaël Uras gibi her kuşaktan önemli isimler var.

Le Livre de Poche, Nous Sommes Charlie kitabını Fransa’dan sonra Britanya’da da piyasaya çıkarmayı planlanıyor.

Fransa Kültür Bakanı Fleur Pellerin, 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada hükümetin de Charlie Hebdo’nun yaşaması içim mali destek vereceğini duyurmuştu. (K24)