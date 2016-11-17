Bob Dylan Nobel Ödül törenine katılmayacak

Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülen Bob Dylan, 10 Aralık’ta İsveç’te düzenlenecek ödül törenine katılmayacağını bildirdi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nin resmî sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Dylan’ın törene katılamayacağına dair mektubu akademiye dün ulaştı. “Ödülü almaktan dolayı büyük gurur duyduğunu fakat önceden planlanmış yoğun programından dolayı ödül törenine katılamayacağını” belirten ünlü müzisyenin törene gidip gitmeyeceği sorusu da böylelikle cevaplanmış oldu.

Akademi, Bob Dylan'ı "Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdiği" için ödüle layık bulduğunu 13 Ekim’de açıklamıştı. Dylan ise uzun bir süre sessizliğini koruyarak ödülle ilgili herhangi bir yorum yapmamıştı.

Bugüne kadar 11 kez Grammy Ödülü’ne layık görülen ünlü müzisyenin 2001 yapımı Wonder Boys adlı film için yaptığı Things Have Changed isimli şarkıyla kazandığı bir de Oscar Ödülü bulunuyor.

Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan ilk söz yazarı olarak adını tarihe yazdıran Dylan, aynı zamanda 8 milyon İsveç kronu (yaklaşık üç milyon lira) tutarında para ödülünün de sahibi olmuştu.