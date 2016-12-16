Bertan Onaran hayatını kaybetti

Ödüllü yazar-çevirmen Bertan Onaran bugün sabaha karşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cumhuriyeti Savunmak adlı kitabın da yazarı olan Onaran’dan geriye onlarca kült eserin çevirisi kaldı. Elli yılı aşkın kariyeri boyunca birçok kitabın Türkçeye kazandırılmasını sağlayan çevirmen, Cumhuriyet başta olmak üzere çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yaptı.

Marguerite Duras, Émile Zola, Albert Camus, Stendhal gibi isimlerin kitaplarının da çevirmenliğini yapan Onaran, Wilhelm Reich’ın bütün kitaplarını Fransızcadan çevirmesi ile tanınıyordu. 1972 yılında Simone de Beauvoir’ın Konuk Kız kitabı çevirisiyle TDK Çeviri Ödülü’ne layık görülen çevirmen aynı zamanda Cervantes’in Don Quijote’unu da ilk kez tam metin olarak Türkçeye kazandıran isimdi.

Bertan Onaran, Ulusal Kanal’da yayınlanan “Gazeteci” adlı programın Füsun İkikardeş ile birlikte sunuculuğunu ve yürütücülüğünü de üstlenmişti.