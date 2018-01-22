"Ben şiirimi yazarım, sonsuzluk varsa gider!"

Bir süredir kanser tedavisi gören Enver Ercan, 60 yaşında hayata veda etti. 1958 doğumlu olan Ercan 21 Ocak'ta (dün) 60. yaşına girmişti. Haydarpaşa Lisesi'nde gördüğü eğitimden sonra yayın dünyasına adım atan Ercan, birçok dergi ve gazetede çalıştı ama şüphesiz Varlık onun ve yayın dünyasının dönüm noktalarından biri oldu. Türkçe edebiyatın öykü ve şiir alanında ilk üretimlerini veren genç yazarların önemli durağı olan Varlık Dergisi'nin yönetmeni Ercan, aynı zamanda Yasakmeyve Komşu Yayınları'nı da kurmuştu. Eksik Yaşam (1977), Sürçüyor Zaman (1988), Geçtiği Her Şeyi Öpüyor Zaman (1997) adlı şiir kitapları yayımlanan Ercan, Yunus Nadi ve Cemal Süreya şiir ödüllerine de layık görülmüştü.