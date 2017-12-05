Balkanlardan Sarı Kahkaha'ya uluslararası ödül

Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Türkiye ve Arnavutluk'tan yayıncıların katılımıyla her yıl bu yedi ülkeden önerilen eserler arasından birinin seçilmesi ve seçilen eserin diğer altı ülkede de yayımlanması amacını güden Balkanika Edebiyat Ödülü’nün sahibi Sarı Kahkaha ile Murat Özyaşar oldu. Özyaşar ödülü, kitabının Fransız yazar, şair ve çevirmen Sylvain Cavaillès imzalı Fransızca çevirisi ile aldı.

Chicago Üniversitesi profesörlerinden Andrew Wahtel başkanlığındaki uluslararası jüri, ödülü verirken çok zorlandıklarını çünkü aday olan tüm kitapların yüksek derecede kendine özgü bir profesyonelliğin ürünü olduğunu belirtti.

Yedi Balkan ülkesinin bir araya gelmesiyle kurulan Balkanika Vakfı tarafından 1996 yılından beri her yıl yedi ülkeden bir yazarın ödüle layık görüldüğü yarışmada Türkiye’den daha önce ödüle sahip olan isimler arasında Tahsin Yücel, Ayfer Tunç, Sema Kaygusuz, Ayla Kutlu ve Nedim Gürsel de bulunuyor.

Murat Özyaşar Ayna Çarpması adlı ilk kitabıyla 2008 Haldun Taner Öykü Ödülü'nü ve 2009 Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü aldı. Bu kitap, Bîr adıyla Kürtçeye çevrildi. Öyküleri İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyancaya çevrilen Özyaşar'ın ikinci kitabı Sarı Kahkaha ise 2015 yılında yayımlanmıştı. (K24)