Gün içerisinde defalarca sorulan bu sorunun hemen hepsine, sağolun siz nasılsınız diyorum. Her seferinde de içimden “Ben Ruhi Bey Nasılım” şiirine başlıyorum: “seninle görüşelim aslı hanım”. Uzun zamandır görüşemiyoruz aslında.

Benim kendimle arama iktidar girdi. Her gün gündem mi olur dedirtecek kadar yoğun ve kötü şeyler girdi.

Nasıl olduğumu düşünmek istemiyorum çünkü iyilik halimden utandığımdan, kötülük halimden de yorulduğum/ yenik hissettiğim şeyler oluyor. Tam iyi oluyorum biri ölüyor, tam tatile çıkacağım gün televizyondan darbe metinleri okunuyor.

Az denk gelinebilecek bir döneme tanıklık ediyoruz. Az denk gelebilecek kötü bir dönem. Gündeme rağmen diye bir şeyin mümkün olmadığına inanıyorum yani. Bir şarkı paylaşıp keyiflendiğim bir gün, 10 dakika sonra bir kadının öldürüldüğünü okuyup şarkıyı siliyorum.

Böyleyim yani gündemden yapılmış gibi.