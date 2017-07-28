Arthur C. Clarke Ödülü'nün kazananı Colson Whitehead oldu

Colson Whitehead, The Underground Railroad adlı ses getiren romanıyla Man Booker uzun listesine girmesinin ardından, Arthur C. Clarke Ödülü’ne layık görüldü. Bu yıl kurmaca edebiyat dalında Pulitzer'in ve Amerikan Ulusal Kitap Ödülü'nün de sahibi olan Whitehead, ödülle ilgili "10 yaşımdan bu yana yazar olmak istememi sağlayan bilimkurgu ve fantaziydi" dedi.

Pamuk tarlalarında köle olarak çalışan bir kadının sıra dışı bir tren yoluyla kaçış hikâyesini anlatan The Underground Railroad, Siren Yayınları tarafından "Yeraltı Demiryolu" adıyla Türkçe okurlarıyla buluşacak. Whitehead'in daha önce de Türkçede yayımlanmış Bölge Bir ve Asansör isimli iki romanı bulunuyor.

Ödül direktörü Tom Hunter roman için, “Bilimkurgunun, hem güncele dokunma hem de ufuktaki geleceğe sabırla mesaj göndermekteki esrarengiz yeteneğini kanıtlayan bir kitap” sözlerini kullandı. Whitehead, eleştirmenlerce Man Booker'ın da güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Bu yıl 31’inci kez sahibini bulan Arthur C. Clarke Ödülü’nü daha önce kazanan isimler arasında Margaret Atwood, Amitav Ghosh, Ann Leckie ve Chris Beckett gibi yazarlar bulunuyor. (The Guardian/ K24)