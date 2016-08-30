"İfade özgürlüğü pazarlık konusu edilemez"

Almanya Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği, PEN Almanya Merkezi ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya şubesi ile ortaklaşa bir imza kampanyası düzenleyerek, Almanya federal hükümetini ve AB Komisyonu'nu Türkiye'de ifade özgürlüğünü zedeleyen uygulamalara karşı “net bir duruş” sergilemeye çağırdı.

Dünyanın en büyük imza kampanyası platformu olan change.org'ta #FreeWordsTurkey sloganıyla açılan kampanya, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i ve AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'i ifade özgürlüğünü Türkiye ile ilişkilerde “pazarlık konusu etmeme”ye çağırdı. Almanya'nın ve AB Komisyonu'nun ifade özgürlüğünün sağlanması için “tavizsiz ve etkin” bir politika uygulaması gerektiğini belirten açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

OHAL uygulamaları kapsamında KHK ile 29 yayınevinin kapanmasının, yazarların tutuklanmasının ve gazetecilerin pasaportlarına el konulmasının ülkedeki “gergin olan durumu daha da vahimleştirdiği” yorumuna yer verilen imza kampanyasında, günümüzde gazeteci, yazar ve yayıncıların korku ve “varoluşsal kaygı”lar içinde olduklarına dikkat çekildi. Kampanyada ayrıca “Türkiye'de düşünce özgürlüğü ayaklar altına alınmaktadır. İfade özgürlüğü insan hakkıdır ve pazarlık konusu edilemez” vurgusu yapıldı.

Almanya Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği Başkanı Alexander Skipis, imza kampanyasına ilişkin “Türkiye hükümeti ifade özgürlüğüne karşı büyük bir saldırı başlatmıştır. Almanya hükümeti ve AB Komisyonu artık bu konuda sessiz kalamaz” dedi. (K24)