“Ahmet Altan ve Mehmet Altan derhal serbest bırakılsın”

Uluslararası yazar örgütleri, 10 Eylül sabahı gözaltına alınan gazeteci yazar Ahmet Altan ile Prof. Dr. Mehmet Altan’ın “derhal serbest bırakılması için” çağrıda bulundu. Ahmet ve Mehmet Altan, katıldıkları bir televizyon programında ifade ettikleri görüşler nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN, resmî Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. “Ahmet & Mehmet Altan derhal serbest bırakılsın” diyen PEN, ayrıca Türkiye’ye ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulundu. English PEN de Twitter hesabından “Bu sabah gözaltına alınan Ahmet Altan’ın ve kardeşi Mehmet Altan’ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Ahmet Altan ve Prof. Dr. Mehmet Altan’ın gözaltına alınmasına, Nobel Ödüllü Orhan Pamuk da tepki gösterdi. Hürriyet gazetesine konuyla ilgili demeç veren Pamuk, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın gözaltına alınmasını “ayıpladığını” söyledi ve yazarların “bir an önce” serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Pamuk ayrıca “Ülkemin geldiği yer konusunda öfkeli ve çok üzgünüm” dedi. Orhan Pamuk’un konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın gözaltına alınmasını kınıyorum, ayıplıyorum. Hükümeti biraz eleştiren herkes bir bahaneyle ve hukuktan çok, kin ve sindirme duygularıyla hapse tıkılıyor. Hızla bir korku devleti oluyor, demokrasiden uzaklaşıyoruz. Aslı Erdoğan, Nazlı Ilıcak, Nuriye Akman, Necmiye Alpay, Şahin Alpay tıpkı Ahmet Altan ve Mehmet Altan gibi bu ülkede tanınan, sevilen ve halkın fikirlerini merak ettiği yazarlardır. Bütün bu yazarlar bir an önce salıverilmeli, yargılanacaklarsa gözaltına alınmadan yargılanmalıdırlar. Ülkemin geldiği yer konusunda öfkeli ve çok üzgünüm. Bu duyarsız ve acımasız uygulamaların Türkiye’yi dünyaya çok kötü gösterdiğinden emin olabilirsiniz.”

1953 doğumlu, iktisat profesörü Mehmet Altan’ın yayımladığı kitaplar arasında, Kent Dindarlığı, Sarayı Yıkalım, Cami Kışla Parantezinde Türkiye, Puslu Demokrasi, Muş’ta Meryem Olmak, Küresel Vicdan, Hiçbir Şey Değişmiyorsa ve Kürt Sorununu İnsanileştirmek gibi ses getiren ödüllü çalışmalar bulunuyor.

Romanları ve köşe yazıları ile geniş bir okur kitlesine ulaşan Ahmet Altan kariyeri boyunca, Yunus Nadi Ödülü, Akademi Yayınevi Roman Ödülü, Leipzig Özgürlük ve Medyanın Geleceği Ödülü, Uluslararası Hrant Dink Ödülü, Türkiye Yayıncılar Birliği Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü gibi prestijli ödüllere değer görüldü. Dört Mevsim Sonbahar romanıyla 1982’de edebiyat kariyerine başlayan Altan’ın, Sudaki İz, Kılıç Yarası Gibi, İsyan Günlerinde Aşk, Aldatmak, En Uzun Gece ve Son Oyun gibi romanları çok satar oldu, pek çok dile çevrildi.

Ahmet ve Mehmet Altan, birlikte katıldıkları Can Erzincan TV’de yayınlanan Özgür Düşünce programı nedeniyle gözaltına alındı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Altan ve Mehmet Altan, “darbe çağrışımı yapan subliminal mesajlar ver”mekle suçlanıyor. (K24)