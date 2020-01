Dünyanın önde gelen yazarlarından Türkiye'deki meslektaşlarına destek

Dünyanın önde gelen yazar, yayıncı ve akademisyenleri, Türkiye hükümetine hitaben bir açık mektup yayınlayarak Ahmet Altan, Mehmet Altan ve “haksız yere suçlanan birçok dost ve meslektaşlar”ının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Aralarında Nobel Edebiyat Ödüllü J.M. Coetzee ve Orhan Pamuk'un yanısıra, A.L. Kennedy, Allan Megill, Alberto Manguel, Breyten Breytenbach, Elena Ferrante, Hisham Matar, John Berger, Maureen Freely, Peter Carey, Roberto Saviano, Salvatore Settis ve Tim Parks’ın da bulunduğu isimler, “dünyanın tüm demokratlarını,” iktidarın “farklı fikirleri savunan Türkiye’nin en parlak düşünür ve yazarlarına karşı yürüttüğü sindirme ve baskı harekâtına karşı durmaya” çağırdı.

15 Temmuz sonrasında hükümetin geçici olarak Olağanüstü Hâl ilan etmesinin “anlaşılabilir” olduğunun belirtildiği mektupta, başarısız darbe girişiminin “McCarthy tarzı bir cadı avı yürütmek için bir bahane olarak kullanıl”maması gerektiği vurgulanıyor. Metinde ayrıca, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’ın “suç”unun bir darbeyi desteklemek değil, “şu an iktidarda olan ve başlangıçta demokrasi yönünde kat ettiği yolda şu an maalesef geri viteste gitmekte olan hükümete yönelttiği etkili eleştiriler” olduğu ifadeleri yer alıyor.

Yazar, yayıncı ve akademisyenler mektupta, Türkiye hükümetine “ülkenin kıymetli yazarlarını soruşturmaktan vazgeçmesi ve Ahmet ve Mehmet Altan’la birlikte haksız yere suçlanan birçok diğer dost ve meslektaşımızın hızla tahliyesini sağlaması çağrısında" bulundu.

54 çağrıcının imzaladığı mektup uluslararası bir destek kampanyasının ilk adımı oldu. Kampanyanın ikinci gününde, destek mektubuna dünyadan 118 yazar, şair, yayıncı, akademisyen, oyuncu ve müzisyen destek verdi. Mektuba ikinci gününde imza atan isimler arasında Nobel Edebiyat Ödüllü Herta Müller, Ian McEwan, Julian Barnes, Neil Gaiman, Salman Rushdie, Ali Smith, Hanif Kureishi, Hari Kunzru, Irvine Welsh, Philip Pullman, Nick Hornby gibi yazarların yanısıra, filozoflar Philip N. Pettit ve Etienne Balibar, sosyolog Immanuel Wallerstein, oyun yazarı ve yönetmen David Hare, oyuncular Gillian Anderson ve Thandie Newton, yönetmen Stephen Frears ve müzisyen Nick Cave de bulunuyor. (K24)

Mektubun tam metni şöyle:

Biz aşağıda imzası bulunanlar, dünyanın tüm demokratlarını, Türkiye’yle ve Türkiye’nin önemli bir rol oynadığı Ortadoğu’nun geleceğiyle ilgilenen herkesi, Türk Hükümeti’nin, farklı fikirleri savunan Türkiye’nin en parlak düşünür ve yazarlarına karşı yürüttüğü sindirme ve baskı harekâtına karşı durmaya çağırıyoruz.



Bu mektubun arka planında 15 Temmuz 2016'da neyse ki başarısızlıkla sonuçlanan ve başlamasından sonra kısa sürede bastırılan darbe girişimi yatmaktadır. Türkiye halkı, ülke kurumlarına karşı yapılan bu saldırıya direnmemiş olsaydı, ortaya çıkan yıllar boyu sürecek bir sefalet olacaktı.



15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hükümetin geçici olarak Olağanüstü Hâl ilan etmesi anlaşılabilir. Ancak başarısız darbe girişimi, McCarthy tarzı bir cadı avı yürütmek için bir bahane olarak kullanılmamalı ve Olağanüstü Hâl’de yaşananlar temel hakları, delillerle ilgili hukuk kurallarını ve hatta genel sağduyu kurallarını hiçe saymamalıdır.



Yazar, akademisyen ve ifade özgürlüğü savunucuları olarak bizler, tanıdığımız ve saygı duyduğumuz meslektaşlarımızın Olağanüstü Hâl düzenlemeleriyle hapsedilmesinden özellikle rahatsızlık duyuyoruz. Şahin Alpay ve Nazlı Ilıcak gibi gazeteciler ve yazar Aslı Erdoğan demokrasiyi daima yüksek sesle savunmuş ve militarizm ve her türlü baskı rejiminin her zaman karşısında olmuşlardır.



Tanınmış romancı Ahmet Altan ve önde gelen bir iktisat profesörü aynı zamanda yazar olan kardeşi Mehmet Altan’ın 10 Eylül 2016 tarihinde bir şafak baskınıyla gözaltına alınmış olmasından özellikle rahatsızlık duyuyoruz. İki yazar 14 Temmuz akşamı, yani darbe girişiminden bir gece önce yayınlanan bir televizyon programında darbe destekçilerine bir şekilde subliminal mesajlar vermiş olmakla suçlanıyor.



Ahmet Altan, kitapları milyonlarca satan ve birçok dile çevrilmiş olan bir romancı ve Türkiye’nin en önemli yazarlarından biridir. Aynı zamanda kamunun bilme hakkını savunan Taraf gazetesinin beş yıl süreyle genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Yazarlık kariyeri boyunca birçok kez soruşturmaya uğramıştır. 1990’larda Türkiye’de okurların ülkedeki Kürt gerçeğini anlamasını sağlamaya çalıştığı için ve daha yakın geçmişte 2011 Roboskî/ Uludere katliamı sonrasında ülkenin başbakanını özür dilemeye çağırdığı için soruşturmaya uğramıştır. En son olarak 2 Eylül 2016 tarihinde bambaşka iki davanın dosyalarından büyük oranda kesme- yapıştırma yapılarak hazırlanmış bir iddianameyle açılan bir davada devlet sırlarını ifşa etme suçlamasıyla hâkim karşısına çıkmıştır.



Birçok kitabında Türkiye’nin kimliğini yeniden kurarken ırk veya din üzerine değil, insan haklarına saygı anlayışı üzerine inşa etmesini savunmuş olan köşe yazarı Mehmet Altan, İstanbul Üniversitesi’nde iktisat profesörüdür. Kardeşi Ahmet Altan ve şu an demir parmaklıklar ardında bulunan birçok diğer meslektaşı gibi, suçu bir darbeyi desteklemiş olması değil, şu an iktidarda olan ve başlangıçta demokrasi yönünde kat ettiği yolda şu an maalesef geri viteste gitmekte olan hükümete yönelttiği etkili eleştirilerdir.



Bu nedenlerle Türk Hükümeti’ne ülkenin kıymetli yazarlarını soruşturmaktan vazgeçmesi ve Ahmet ve Mehmet Altan’la birlikte haksız yere suçlanan birçok diğer dost ve meslektaşımızın hızla tahliyesini sağlaması çağrısında bulunuyoruz.

İlk imzacıların listesi şöyle:

Héctor Abad, Yazar.

Daron Acemoğlu, İktisat Profesörü, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü.

Profesör Rosental Calmon Alves, Knight Vakfı Gazetecilik Programı Kürsüsü, Texas Üniversitesi İletişim Bölümü UNESCO Kürsüsü, Kuzey ve Güney Amerika’da Gazetecilik için Knight Merkezi Direktörü.

Chloe Aridjis, Yazar, Meksika / Birleşik Krallık.

Hans Jürgen Balmes, Editör, S. Fischer Verlage.

Russell Banks, Yazar.

John Berger, Yazar.

Warren Breckman, Rose Family Kürsüsü, Tarih Profesörü, Pennsylvania Üniversitesi.

Breyten Breytenbach, Yazar, Güney Afrika / Fransa.

Daphné Breytenbach, Bağımsız Gazeteci, Fransa.

Jamie Byng, Yayıncı, Canongate Books.

Peter Carey, Yazar.

JM Coetzee, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.

Catherine Farin, S. Fischer Verlage.

Rita Felski, Edebiyat Profesörü, Virginia Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi.

Elena Ferrante, Yazar.

Sandro Ferri, Yayıncı, edizioni e/o, Europa editions.

Maureen Freely, Yazar, İngiliz PEN Başkanı.

Profesör Anthony T. Grafton, Tarihçi, Princeton Üniversitesi.

Constanze Güthenke, Yunan Edebiyatı Doçenti, Antik Dönem Fakültesi, Oxford Üniversitesi.

Chris Hedges, Yazar.

Jim Hicks, Massachusetts Review Genel Yayın Yönetmeni; Massachusetts Üniversitesi’nde Profesör.

Adam Hochschild, Gazeteci, tarihçi.

Violaine Huisman, Brooklyn Müzik Akademisi Sosyal Bilimler Direktörü.

Ayesha Jalal, Mary Richardson Tarih Profesörü ; Tufts Üniversitesi Güney Asya ve Hint Okyanusu Çalışmaları Merkezi Direktörü.

A.L. Kennedy, Yazar.

Laurens van Krevelen, Yazar ve yayıncı, Hollanda.

Wolf Lepenies, Profesör, Berlin Freie Universität Sosyoloji Bölümü.

Mark Lilla, Yazar, Columbia Üniversitesi Beşeri Bilimler Profesörü.

Clementina Liuzzi, Yazar ajanı.

Alberto Manguel, Yazar, Arjantin Milli Kütüphane Direktörü.

Hisham Matar, Yazar.

Tom McCarthy, İç haberler muhabiri, The Guardian.

Claudia Mattalucci, Milan-Bicocca Üniversitesi, Antropoloji Profesörü.

Allan Megill, Virginia Üniversitesi Tarih Profesörü.

Laurent Mignon, Türk Dili Doçenti, Oxford Üniversitesi Antony’s College, Doğu Enstitüsü.

Rick Moody, Yazar.

Paul W. Morris, Amerika PEN Merkezi Edebiyat Programları Direktörü.

Dirk Moses, Profesör, Sydney Üniversitesi Tarih Bölümü.

Glenn W. Most, Klasik antik dönem profesörü, Scuola Normale Superiore, Pisa; Chicago Üniversitesi, Sosyal Düşünce Komitesi.

Enrique Murillo, Editör, Los libros del lince.

Françoise Nyssen, Yayıncı, Actes Sud.

Sandra Ozzola, Yayıncı, edizioni e/o, Europa editions.

Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.

Tim Parks, Yazar.

Daniel Rondeau, Yazar, eski büyükelçi.

Profesör Philippe Sands QC, Hukukçu ve akademisyen, University College London ve Matrix Chambers.

Roberto Saviano, Gazeteci, yazar.

Anya Schiffrin, Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu İlişkileri Bölümü Uluslararası Medya Savunuculuğu ve İletişim (IMAC) programı Direktörü.

Eugene Schoulgin, Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı.

Profesör Salvatore Settis, Sanat tarihçisi, Louvre Müzesi Bilim Kurulu Başkanı, Scuola Normale Superiore di Pisa Eski Başkanı.

Dan Simon, Yayıncı, Seven Stories Yayınevi kurucusu.

Adam Thirlwell, Yazar.

Regula Venske, Almanya PEN Başkanı.

İkinci gün mektuba destek verenlerin listesi şöyle:

Doğan Akhanlı, Yazar, PEN Almanya.

Monica Ali, Yazar.

Gillian Anderson, Film, televizyon ve tiyatro oyuncusu.

Ingeborg Arlt, Yazar, PEN Almanya.

Michael Augustin, Şair, çevirmen, Almanya.

Thomas Bachmann, Yazar.

Çiğdem Balım, öğretim üyesi, Indiana Üniversitesi.

Etienne Balibar, Onursal felsefe profesörü, Paris-Ouest Üniversitesi.

Julian Barnes, Yazar.

Robert Barnett, Columbia Üniversitesi Modern Tibet Çalışmaları Kıdemli Araştırma Görevlisi ve Direktör.

Jürgen Baurmann, Onursal Profesör, Wuppertal Üniversitesi, Almanya.

Sara Bershtel, Yayıncı, Metropolitan Books / Henry Holt.

Clifford Bob, Raymond J. Kelley Kürsüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Duquesne Üniversitesi.

Mirko Bonné, Yazar.

Vera Botterbusch, Film yapımcısı, Fotoğrafçı, Yazar.

Patrick Boucheron, Tarih profesörü, Collège de France.

Olivier Bouquet, Profesör, History, University of Paris VII.

Lisette Buchholz, Yayıncı, persona verlag.

Simon Callow, Aktör, müzisyen, yazar ve tiyatro yönetmeni.

Nick Cave, Müzisyen, yazar, senarist.

Baltasar Cevc, Avukat, Erlangen, Almanya.

Roger Chartier, Tarih profesörü, Collège de France.

Noam Chomsky, Dilbilimci ; Onursal Enstitü Profesörü, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü.

Claus Clausen, Yayıncı, Tiderne Skifter, Danimarka.

Jonathan Coe, Romancı.

Costas Douzinas, Hukuk Profesörü, Londra Üniversitesi.

Tanja Dückers, Yazar.

Horst Eckert, Yazar.

Jean Louis Fabiani, Profesör, Beşeri Bilimler, EHESS.

Sascha Feuchert, Almanya PEN Başkan Yardımcısı ve Hapisteki Yazarlar Komiseri.

Stephen Frears, Film yönetmeni.

Uwe Friesel, Yazar ve çevirmen ; Uluslarası PEN üyesi / Alman Yazarlar Sendikası Birinci Başkanı.

Neil Gaiman, Yazar.

Rebeca García Nieto, Yazar, İspanya.

Mario Giordano, Yazar.

Maurice Godelier, Antropoloji Profesörü, EHESS, Paris.

Jordan Goodman, Welcome Vakfı Tıp Tarihi Merkezinde Onursal Araştırma Görevlisi, Üniversite Koleji, Londra.

Roland Greene, Mark Pigott KBE Profesörü, Beşeri Bilimler Bölümü; Stanford Üniversitesi'nde İngilizce ve Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü.

Ulla Hahn, Yazar.

Matt Haig, Romancı ve gazeteci.

Anton Harber, Witwatersrand Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Caxton Professor ve İfade Özgürlüğü Enstitüsü Başkanı.

David Hare, Oyun yazarı.

Josef Haslinger, Almanya PEN Başkanı.

Wolfgang Hermann, Yazar, Avusturya.

Uwe-Karsten Heye, Yazar.

Kathy High, Disiplinlerarası sanatçı, küratör, akademisyen.

James Hollings, Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi, Massey Üniversitesi, Wellington, Yeni Zelanda.

Nick Hornby, Yazar.

Gabriela Jaskulla, Yazar ve gazeteci.

Joachim Kalka, Yazar ve çevirmen.

Tanja Kinkel, Yazar.

Hubert Klöpfer, Yayıncı ve PEN Almanya üyesi.

Barbara Krohn, Yazar.

Hari Kunzru, Romancı ve gazeteci.

Hanif Kureishi, Yazar.

Olivia Laing, Yazar ve eleştirmen.

Jean-Manuel Larralde, Kamu Hukuku Profesörü, Caen Üniversitesi, Normandy.

Camille Laurens, Yazar.

Marie Lecomte-Tilouine, CNRS araştırma bölümü direktörü, Fransa.

Jo Lendle, Yayıncı, Carl Hanser Verlage.

Antoine Lilti, Tarih profesörü, EHESS.

Gert Loschütz, Yazar.

Gila Lustiger, Yazar, Almanya / Fransa.

Lindsay Mackie, İngiliz PEN Yönetim Kurulu üyesi, Okur ve Yazarlar Programı Başkanı.

Anthony Marx, New York Halk Kütüphanesi CEO'su ve Başkanı, Amherst College eski rektörü.

Frédérique Longuet Marx, Kıdemli okutman, Sosyoloji Bölümü, Caen Üniversitesi, Fransa.

Ian McEwan, Romancı ve senarist.

Maureen N. McLane, İngilizce Profesörü, New York Üniversitesi Honors Programı Direktörü.

Maria Meinel, Çevirmen.

Luiza Franco Moreira, Şair, Binghampton Üniversitesi Karşılaştırımalı Edebiyat Bölümü Profesör ve Bölüm Başkanı.

Madhusree Mukerjee, Yazar.

Herta Müller, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.

Sten Nadolny, Romancı.

Ralf Nestmeyer, Yazar, tarihçi.

Mary Ann Newman, Yazar.

Steve Newman, Doçent, Temple Üniversitesi İngilizce Bölümü, Lisansüstü Çalışmalar Programı Direktörü.

Thandie Newton, Oyuncu.

Olivier Nora, Yayıncı, Editions Grasset.

Andrew O’Hagan, Romancı.

Hans-Christian Oeser, Edebiyat Çevirmeni, PEN üyesi.

Michael Ondaatje, Romancı ve şair.

Erol Önderoğlu, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye.

Christian Parenti, Yazar, araştırmacı gazeteci.

Philip N. Pettit, Tarihçi, filozof; Princeton Üniversitesi ; Avustralya Ulusal Üniversitesi.

DBC Pierre, Yazar.

Angela Pimenta, Projor (Gazeteciliği Geliştirme Enstitüsü) Başkanı ve köşe yazarı, São Paulo.

Philip Pullman, Yazar.

Justin Quinn, Yazar, çevirmen; doçent, West Bohemia Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti.

Eduardo Rabasa, Yazar.

Marie-Joëlle Redor-Fichot, Profesör, Kamu Hukuku, Caen Üniversitesi, Normandy.

Profesör Michael Rothberg, Holocaust Çalışmaları 1939 Society Samuel Goetz Kürsüsü, Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA).

Frederick J. Ruf, Profesör, Georgetown Üniversitesi Teoloji Departmanı.

Alan Rusbridger, Gazeteci, Oxford Üniversitesi Lady Margaret Hall Kolej Dekdanı, The Guardian gazetesi eski genel yayın yönetmeni.

Salman Rushdie, Yazar.

P. Sainath, Yazar, gazeteci.

Gisèle Sapiro, EHESS'te Sosyoloji Profesörü, CNRS'de Araştırma Dekanı, EHESS Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı.

Aram Saroyan, Şair ve yazar.

Jayeeta Sharma, Tarih Doçenti, Toronto Üniversitesi.

Lynne Sharon Schwartz, Yazar.

Peter Sillem, Editoryal Direktör, S. Fischer Verlag.

Shelly Silver, Doçent, Görsel Sanatlar, Columbia Üniversitesi.

Laura M. Slatkin, Profesör, New York Üniversitesi Klasik Tarih Çalışmaları.

Ali Smith, Yazar.

Lorin Stein, The Paris Review Genel Yayın Yönetmeni.

Klaus Stiller, Yazar.

Ulrich Straeter, Yazar ve yayıncı.

Elif Şafak, Yazar.

Johann P. Tammen, Şair ve editör, PEN Üyesi.

Uwe Timm, Yazar, Almanya.

Ilija Trojanow, Yazar, çevirmen, yayıncı.

Anja Utler, Yazar, Almanya.

Immanuel Wallerstein, Yale Üniversitesi

Irvine Welsh, Romancı, oyun yazarı.

Herbert Wiesner, Edebiyat eleştirmeni, Almanya PEN Merkezi üyesi, Berlin.

Michel Wievorka, Sosyolog, Sosyal Bilimler Evi Vakfı Başkanı

Dr. Thomas Wohlfahr, Berlin Şiir Evi Edebiyat Atölyesi Direktörü.

Dr. Wulf Noll, Yazar.

Felicia Zeller, Yazar.