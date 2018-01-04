Aharon Appelfeld yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen İsrailli yazar Aharon Appelfeld, 85 yaşında hayatını yitirdi. 45'i aşkın kitaba imza atan Appelfeld, 1932 yılında, bugün Moldova sınırları içinde olan Zhadova isimli küçük bir kasabada doğdu. Annesi Naziler tarafından 1941 yılında öldürülen Appelfeld, babasıyla birlikte Nazi toplama kampına götürüldü. Buradan kaçtığında sekiz yaşındaydı. Yazar bu kaçışın ardından üç yıl boyunca ormanlarda saklanarak yaşadı. Kızıl Ordu tarafından bulunan ve burada mutfaklarda çalışan Appelfeld, 1946 yılında Filistin’e ulaştı.

İsrail ordusundan emekli olan Aharon Appelfeld, uzun yıllar Beer Sheeva’da bulunan Ben Gurion Üniversitesi’nde İbrani Edebiyatı dersleri verdi. Kitaplarında Holokost hikâyelerinin ağırlıkta olmasına ve anlatılarının otobiyografik yönüne rağmen, Appelfeld yazarlığı üzerine “Ben bir Holokost yazarı değilim” cümlesini kurmuştu. Birçok ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen yazar, 2004 yılında YFransa'nın saygın ödülü Prix Medicis’nin de sahibi olmuştu.

Appelfeld, çokça alıntılanan bir sözünde, "Batı medeniyetinde yazar kendi kavminin değil, kendi bireyselliğinin sesi hâline geldi. Bu durumu bağnazca buluyorum" ifadelerini kullanmıştı.