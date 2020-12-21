21 Aralık 2020: Vitrindekiler

K24'ün bu haftaki vitrini: Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Chantal Jaquet
Arzu
çev. Ece Durmuş
Otonom Yayıncılık
2020
96 s.
Maurizio Lazzarato
Borçlandırılmış İnsanın İmali: Neoliberal Durum Üzerine Deneme
çev. Murat Erşen
Dergâh Yayınları
2020
144 s.
Elif Doğan
Ehvenişer
Perseus Yayınevi
2020
289 s.
Jan Gehl
İnsan İçin Kentler
çev. Erdem Erten
Koç Üniversitesi Yayınları
2020
büyük boy, 280 s.
İyiliği Düşünmek
Derleyenler: Zülfü Livaneli, Ayla Göksel
Katkıda bulunanlar:
Ioanna Kuçuradi, Tanıl Bora, Bekir Ağırdır, Yankı Yazgan, Ahmet İnsel, Hidayet Şefkatli Tuksal, Ömer Madra, Kemal Sayar, Nurcan Baysal, Serdar Tekin, Hakan Altınay, Burcu Karakaş, Mehmet Ali Çalışkan, Zafer Köse
İletişim Yayınları
2020
238 s.
Kâinatın Ritmi – Ses Nefes ve Müzik
editör: Sedat Anar
Yazarlar: Cansın Küçüktürk, Selahattin Özpalabıyıklar, Sadık Yalsızuçanlar, Gökhan Özcan, Kemal Sayar, Turgay Özen, Bilen Işıktaş, Handan Acar Yıldız, Kemal Dinç, Özgür Salur, Sinan Ulakçı, Damla Gürkan Anar, LBaşak Yavuz, Abdürrahim Karadeniz
Pruva Yayıncılık
2020
239 s.
Enis Batur
Karanlık Oda Şarkıları
Simurg Art Yayınları
2020
528 s.
Kulis / Coulisse: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz / Hagop Ayvaz, A Chronicler Of Theater
derleyen: Fosun Yalçınkaya
çev. Barış Yıldırım, Narine Tadevosyan
YKY
2020
büyük boy, 172 s.
Hagop Ayvaz
Sahne Arkadaşlarım – Tiyatro Tarihimizden Simalar
çev. Payline Tomasyan
Aras Yayıncılık
2020
büyük boy, 168 s.
Robin Hobb
Suikastçının Çırağı – Farseer Üçlemesi 1
çev. Aslı Tohumcu
Alfa Yayıncılık
2020
412 s.
Sherry F. Colb
Vegan Olmak için Bahaneler
çev. Nilgün Engin
Yeni İnsan Yayınları
2020
280 s.
Meltem Ahıska
yad
Metis Yayınları
2020
64 s.
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