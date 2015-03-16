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1915: Ermeni Soykırımı Fransa’da yayımlanıyor

Hasan Cemal’in 1915: Ermeni Soykırımı kitabı Doğu Ermeniceden sonra Fransızcaya da çevrildi. Cemal’in Hrant Dink’e adadığı kitap, 19 Mart’ta Fransa’da yayımlanacak

K24@e-postaHaberler

16 Mart 2015 13:18

Hasan Cemal’in 1915: Ermeni Soykırımı kitabı Fransızcaya çevrildi. Cemal’in Ermeni Soykırımı’na ilişkin kişisel serüveni olarak da okunabilecek 1915: Ermeni Soykırımı, Les Prairies ordinaires yayınevinden 1915, Le génocide arménien adıyla çıkacak. Kitap, 19 Mart’ta Fransa’da yayımlanacak.

1915: Ermeni Soykırımı, Hasan Cemal, Everest YayınlarıHasan Cemal, Hrant Dink’e adadığı 1915: Ermeni Soykırımı kitabında 1915’le ilgili olarak nereden nereye geldiğini özeleştirel bir dille anlatırken, Türkiye’nin “icat edilmiş” tarihine de ışık tutuyor. Kitap, 2012’de Everest Yayınları etiketiyle yayımlanmıştı.

1915: Ermeni Soykırımı, daha önce Yerevan Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Türkolog Ruben Melkonyan tarafından Doğu Ermenicesine çevrilmiş ve Hrant Dink Vakfı tarafından yayımlanmıştı. (K24)

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