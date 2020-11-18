18 Kasım 2020: Vitrindekiler

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Bilgehan Uçak
Akşamlar Artık Serin
Everest Yayınları
2020
200 s.
Burçin Tetik
Annemin Kaburgası
İletişim Yayınları
2020
99 s.
Priscilla Mary Işın
Bereketli İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi
çev. Ahmet Fethi Yıldırım
Vakıfbank Kültür Yayınları
360 s.
Işıl Öz
Büyük Sorular Mütevazı Cevaplar:
Gerçekçi bir İyimserlikle Bilim Üzerine Söyleşiler
Karakarga Yayınları
2020
248 s.
Ted Gioia
Caz Standartları: Bir Repertuar Rehberi
çev. Meltem Kılıççı
Alfa Yayınları
2020
648 s.
Anaïs Nin
Dört Odalı Kalp
çev. Püren Özgören
İthaki Yayınları
2020
136 s.
Jorge Adamo
Jubiabá
çev. İpek Gürsoy Manavbaşı
Kırmızı Kedi Yayınları
2020
384 s.
Müge İplikçi
Kalpten Seven İnsanlar
Can Yayınları
2020
136 s.
Patti Smith
Maymun Yılı
çev. Seda Ersavcı
Domingo Yayınevi
240 s.
Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry L. Beyerstein
Popüler Psikolojide 50 Büyük Mit
çev. Zehra Cunillere
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
2020
349 s.
Mehmet Rami Ayas
Türkiye'de İlk tarikat Zümreleşmeleri – Din Sosyolojisi Açısından Bir Araştırma
Doğu Batı Yayınları
3. baskı, 2020
109 s.
Haldun Dormen
Yaşlanmaya Vaktim Yok
Mona Kitap
2020
336 s.
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