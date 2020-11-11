12 Kasım 2020: Vitrindekiler

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Behiç Ak
Altı Kırk Dört Dalgası
Günışığı Kitaplığı
2020
184 s.
Êdouard Louis
Babamı Kim Öldürdü
çev. Ayberk Erkay
Can Yayınları
2020
56 s.
Søren Kierkegaard
Baştan Çıkarıcının Günlüğü
çev. Nur Beier
Alfa Yayınları
2020
196 s.
Serhat Celâl Birdal
Bir Başka Devrim: Türkiye Sol Hareketinde Arzu, İdeoloji, Politika (1960-1980)
İletişim Yayınları
2020
259 s.
Suzan Nana Trablus
Bir Sabah Galata'da Uyandım: Hayatlar, Tanıklıklar, Anılar
Varlık Yayınları
2020
192 s.
Judith Butler
Çöz(ül)en Cinsiyet
çev. Barış Engin Aksoy
Monokl Yayınları
304 s.
Frank Herbert
Dune Sapkınları
çev. Dost Körpe
İthaki Yayınları
2020
600 s.
Olivia Bianchi
Hegel'in Gözyaşları
çev. Ece Durmuş
çizen: Edouard Baribeaud
Otonom Yayıncılık
184 s.
Turgay Anar
Huzur Atlası: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Romanını Okuma Kılavuzu
Kapı Yayınları
2020
756 s.
L. D. Troçki
Komünist Enternasyonalin İlk Beş Yılı
çev. Ferit Burak Aydar
Alef Yayınevi
2020
928 s.
Yücel Feyzioğlu
Masallarla Çocuk Hakları
resimleyen Mustafa Delioğlu
Doğu Batı Yayınları
2020
144 s.
Frank Kessler, Timothy Barnard, Laurent Le Forestier
Mizansen/Dekupaj/Montaj
çev. Bilge Demirtaş, Can Gündüz, Osman Şişman
Yort Yayınları
2020
272 s.
Roni Margulies
Türk'ün Hizmetçisi – Türkiye'de Azınlık Olmak
Everest Yayınları
2020
224 s.