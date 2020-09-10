"Barthes okurun özgürlüğünü mümkün kılacak asıl unsurun metin olduğunu öne sürerek metinleri 'okunabilir' ve 'yazılabilir' metinler olarak ikiye ayırır. Yazılabilir metin okunabilir metnin aksine ürün değil, üretimdir; hiç bitmeyen bir şimdiki zamandır. Barthes yazılabilir metni önceler, çünkü yazılabilir metinler okuru eylemsizlikten kurtaran, onu yorumlamanın da ötesine götürerek yazmaya iten metinlerdir. Fan fiction yazarı okur kimliğini aşarak ana metni yeniden yazması açısından Barthes’ın arzu ettiği okur profiline uyar."ZEYNEP NUR ŞİMŞEK