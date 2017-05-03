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ZEYNEP KOÇAK

Dosya

"Popülizm, yukarıdan üretilir"

Stefan Jonsson: Bugün çoğunlukla güçlü faşist yönelimleri olan sağ kanat popülizmi görüyoruz. Umuyorum ve öyle düşünüyorum ki bu sağ kanat popülizm sonuçta kendini yok etmeye başlayacak...

ZEYNEP KOÇAK
English

"Turkey is not a democracy anymore"

Olivier Roy: The freedom of press is under control, the judiciary is under control and there is no more separation of powers, which is the base of a liberal state. It’s what we call “illiberal democracy”

ZEYNEP KOÇAK
Söyleşi

"Türkiye artık bir demokrasi değil"

Olivier Roy: Liderin seçilerek yönetime geldiği, hâlâ bir anayasanın mevcut olduğu fakat artık liberal olmayan bir demokrasiden bahsediyoruz. Buna illiberal demokrasi diyoruz

ZEYNEP KOÇAK

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