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YİĞİT YAVUZ

Dosya

Vladimir Nabokov’un güzellik anlayışı ve Lolita

Lolita bir tür güzellik simgesi haline geldiyse eğer, bunun müsebbibi asıl doğum yeri olan roman değil, görsel popüler kültür ürünleridir...

YİĞİT YAVUZ
Kritik

Nabokov’un Don Quixote dersleri

Nabokov, romanı “zalimce” bulur ve dersleri boyunca defalarca, ısrarla, büyük rahatsızlık duyduğunu belli ettiği bu “zalimliğin” izini sürer. “Don Quixote gerçek bir zalimlik ansiklopedisidir,” ona göre...

YİĞİT YAVUZ
Kritik

Nabokov’un mektupları

Yaşamı boyunca iç dünyasını sergilemekten sakınan Nabokov’un mektupları, perdeyi aralayan, muammalı kurguların gerisindeki insanla tanışmamızı sağlayan ilk elden kaynaklar olarak önemli...

YİĞİT YAVUZ

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