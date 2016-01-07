ÜMİT BAYAZOĞLU

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Sabiha-Zekeriya çiftini ve onların devrindeki siyasi atmosferi bilmeyenler, anlatılanları “bunları biz şimdi yaşıyoruz” diyecekler, o devri bilenlerse, Sertelleri okurken, “sonsuz bir ‘şimdi’ içinde yaşıyormuş hissine kapılacaklar”
O “bir asırlık” ömrünü, tarihimizi hamaset yüklü süslemelerden ve Batı’nın husumet dolu çarpıtmalarından arındırmaya adadı…
Türk şiirinin melankolik şairi Ziya Osman Saba’nın dergilerde unutulmaya terk edilmiş yazıları, söyleşileri yeniden kitaplaştırıldı. “Müzmin huzursuz” artık o çok özlediği “ahrette” huzur içinde...
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