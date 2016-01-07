K24 Logo

ÜMİT BAYAZOĞLU

Portre

Savaşa savaşa öldüler

Sabiha-Zekeriya çiftini ve onların devrindeki siyasi atmosferi bilmeyenler, anlatılanları “bunları biz şimdi yaşıyoruz” diyecekler, o devri bilenlerse, Sertelleri okurken, “sonsuz bir ‘şimdi’ içinde yaşıyormuş hissine kapılacaklar”

ÜMİT BAYAZOĞLU
Portre

Tarihi düzelten adam

O “bir asırlık” ömrünü, tarihimizi hamaset yüklü süslemelerden ve Batı’nın husumet dolu çarpıtmalarından arındırmaya adadı…

ÜMİT BAYAZOĞLU
Portre

Her akşamki yolunda Ziya Osman Saba

Türk şiirinin melankolik şairi Ziya Osman Saba’nın dergilerde unutulmaya terk edilmiş yazıları, söyleşileri yeniden kitaplaştırıldı. “Müzmin huzursuz” artık o çok özlediği “ahrette” huzur içinde...

ÜMİT BAYAZOĞLU

© Tüm hakları saklıdır.