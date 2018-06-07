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SİBEL ORAL-SEÇİL EPİK

Dosya

"Annemi ya daktilonun başında yazarken ya kitap okurken ya da yemek yaparken hatırlıyorum"

Aslı Şengil Buico annesi Nezihe Meriç'i anlatıyor...

SİBEL ORAL-SEÇİL EPİK

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