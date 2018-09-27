K24 Logo

OYA BAYDAR

Kritik

Tektaş Ağaoğlu'nun son limanı

Tektaş Ağaoğlu'nu daha çok sosyalist mücadele içinde tanıdım. Şimdi hayıflanıyorum neden daha fazla sanat, edebiyat konuşmadık, incir çekirdeği doldurmayacak sol siyaset tartışmaları yerine neden onun sanatını, edebiyatını tartışmadık diye...

Oya Baydar
Dosya

Kan akarken edebiyat ve edebiyatçı

Savaşların ortasında, fay hatlarıyla yarılmış bir toplumda kan akarken, edebiyatın ve edebiyatçının verimi, konumu, tutumu büyük ölçüde edebiyat alanının dışından etkileniyor, belirleniyor...

Oya Baydar
Kritik

Devir’in devrettiği çocuksu umut

Ece Temelkuran'ın son romanı Devir, 12 Eylül’e doğru akan ve bugüne “devredilen” zamanın, çocukça paylaşılan sırlarla anlatımı

Oya Baydar

© Tüm hakları saklıdır.