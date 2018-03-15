K24 Logo

NİLAY ÖZER

Söyleşi

Diyalogsuz toplumda entelektüel ve yobaz

Kutsal kitaplar, geleneksel aktarımlar, manipülasyonlar; kadınlık ve erkeklik bilgileri, “iyilik-kötülük,” “namus,” “ahlak” kavramları, insanın uygarlaşma serüveninin çıkmazları karşısında yobazı anlama çabası: Deccal İncili...

NİLAY ÖZER
Kritik

“Kurumuş ot”un tekerrürü sarmalında Yücel Kayıran şiirine ve Efsus'a yolculuk

Süren bir bütün olması, montaj, yeniden işlevselleştirme gibi teknikleri barındırması ve eşzamansızlık, Efsus'a Yolculuk'u modern epiğin sularında dolaşan bir yapıt hâline getirir

NİLAY ÖZER
Kritik

"Ölümün değil, yaşamın kuramcısı": Stevens şiirinden öğrenmemiz gereken

Modernist şiirin önde gelen isimlerinden Wallace Stevens baştan sonra bir şiir ve yaşam teorisi kurar ve bu teoriyi yapıtlar boyunca yolundan sapmadan olgunlaştırır

NİLAY ÖZER
Kritik

“Kristal bir şeyin parçalanma ânı” ve performansın yükselişi

Sevinç Çalhanoğlu'nun şiirleri modernist, deneysel, performatif ve çoksesli. Evde Bir Gezinti ve Et/ve/Fal, teknoloji çağında sözün ve yazının macerasını kavrama yetisiyle önemli öncelikle

NİLAY ÖZER
Her Şey

İnsan mümkün

Akademisi neredeyse bitirilen, arşivleri silinen, gazeteleri kapatılan, yazarları/ şairleri tutuklanan, dönüştürücü muhalefetten yoksun, birikimsiz, değersiz, maneviyatsız bırakılan bir ülke için gelecek kaygısı en kesin sınır...

NİLAY ÖZER

© Tüm hakları saklıdır.