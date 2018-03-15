NİLAY ÖZER

DİĞER
Kutsal kitaplar, geleneksel aktarımlar, manipülasyonlar; kadınlık ve erkeklik bilgileri, “iyilik-kötülük,” “namus,” “ahlak” kavramları, insanın uygarlaşma serüveninin çıkmazları karşısında yobazı anlama çabası: Deccal İncili...
Süren bir bütün olması, montaj, yeniden işlevselleştirme gibi teknikleri barındırması ve eşzamansızlık, Efsus'a Yolculuk'u modern epiğin sularında dolaşan bir yapıt hâline getirir
Modernist şiirin önde gelen isimlerinden Wallace Stevens baştan sonra bir şiir ve yaşam teorisi kurar ve bu teoriyi yapıtlar boyunca yolundan sapmadan olgunlaştırır
Sevinç Çalhanoğlu'nun şiirleri modernist, deneysel, performatif ve çoksesli. Evde Bir Gezinti ve Et/ve/Fal, teknoloji çağında sözün ve yazının macerasını kavrama yetisiyle önemli öncelikle
Akademisi neredeyse bitirilen, arşivleri silinen, gazeteleri kapatılan, yazarları/ şairleri tutuklanan, dönüştürücü muhalefetten yoksun, birikimsiz, değersiz, maneviyatsız bırakılan bir ülke için gelecek kaygısı en kesin sınır...
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