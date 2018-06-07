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NİL SAKMAN

Dosya

Bozbulanık'tan Korsan Çıkmaz'ına Nezihe Meriç

Kurmaca metinlerinde kendine has bir cesaret, bir meydan okuma, ironi; hatta kimi vakit biraz sinik, biraz bıkkın bir gülümseme mevcuttur. Çağının tüm ikilemleri ile yüzleşme gayretinde bir yazardır...

NİL SAKMAN
Kritik

Floss Nehrindeki Değirmen: Yaşam "yarım kaldığında"

Floss Nehrindeki Değirmen eril algının ve erkek egemen toplum yapısını belirli kadınlık hâllerinin yeniden üretiminde nasıl bir rol oynadığını Maggie Tulliver'ın öyküsü aracılığıyla anlatan en kuvvetli örneklerden bir tanesi...

NİL SAKMAN
Dosya

Tezer Özlü’ye yolculuk: Kardeşlik hâlleri

Yeryüzünün farklı coğrafyalarına savrulmuş ruhların bir an için karşılaşıp birbirlerine göz kırptıkları bir kardeşlik de söz konusudur. Herkesin kendi yoluna gitmesi kardeşliği yok etmez; aksine güçlendirir...

NİL SAKMAN
Dosya

Deneyimlenen beden, kadın yazını ve mekânsallık

Toplumsal ve biyolojik cinsiyet kurmacası, dünyayı deneyim ya da deneyim açıklığı üzerinde nasıl kısıtlayıcı bir role sahiptir? Yazı, yazan- beden için bir deneyim açıklığına işaret edebilir mi?

NİL SAKMAN

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