MURAT BELGE

DİĞER
It’s not easy for political power to create culture. It is far easier for it to interfere in the existing culture, for it to prevent or ban what exists. This is what AKP will eventually resort to in its search for “cultural hegemony”
Bir “siyasî iktidar”ın bir “kültür” yaratması kolay değil ama varolan kültüre müdahale etmesi, bir şeyleri durdurması, yasaklaması buna kıyasla çok daha kolay. AKP’nin de “kültürel hegemonya” arayışında dönüp dolaşıp geleceği yer burasıdır
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