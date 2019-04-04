K24 Logo

İLKER CİHAN BİNER

Dosya

Dünyanın yükünü sırtlanmak 

Yola çıkmanın, göç etmenin gücü dünyanın yükünü nasıl kaldırdığımızla ilişkili olarak kıpırdıyor. Sınırlar diyoruz ama öyküler kıvrılır. Düz bir çizgide gitmez. Eğilir, bükülür ve her defasında yeniden inşa edilme potansiyeli taşır

İLKER CİHAN BİNER
Kritik

Bir kaos estetiği

Yeni düşünme biçimleri bizlere uzak bir ihtimal olarak beliriyor. Karanlığı arşınlamakta yetersiz kalıyoruz. Mevcut durumu aşabilecek ve dünyayı daha etkin kılacak biçimlere ihtiyacımız var

İLKER CİHAN BİNER
Dosya

Tehlikeli üçleme, radikal eleştiri

Eğer Proust ikiliklerin sonucu olan ve üçüncü bir öz fikir olarak sentezi yakalamasaydı, Kayıp Zamanın İzinde gibi bir eseri yaratabilir miydi?

İLKER CİHAN BİNER
Kritik

Düşsüz uyku: Karaduygun

Hüzünbazlar yoksunlukla debelenirken, melankolikler boşluğun olası güzelliğini açıklığa çevirmeye yeltenip sürekli yenilirler. Seyir halindeki lütuflara aldanıp solgunlaşmaları an meselesidir...

İLKER CİHAN BİNER
Dosya

Cihangir kedileri: Organsız bedenlerin duygudaşlığı

Bedenin faşist temsillerin tahakkümü altında yaşadığı bir çağda Cihangir Kedileri şiiri, organize edilmiş bedenlere konulan her türlü sınırı aşıyor ve yaşamı olumluyor. Bu açıdan LGBTİ mücadelesine ilham verecek nitelikte

İLKER CİHAN BİNER

© Tüm hakları saklıdır.