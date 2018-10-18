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İBRAHİM YILDIRIM

Her Şey

Günübirlik Yazılar'dan: Yarım bırakmak/yeniden başlamak

Bir işi yarım bırakmak, çoğu zaman insanı pişmanlık yakınmalarının kışkırtmasıyla yeniden başlamaya itiyor…

İBRAHİM YILDIRIM
Her Şey

23 Ocak 2018 / Yeldeğirmeni: Enver Ercan'a veda

Onlarca yetenekli genç yazar ve şaire; özenle -hoşgörüyle kapı açmış, gönül yordamıyla yol göstermişti: Helal olsun kardeşim!

İBRAHİM YILDIRIM
Her Şey

Bitmekte olan bir yıl için 8 sert çıkma

Çok yakında düşecek olan son takvim yaprağıyla gerçekleşecek doğum, bizleri gürbüz, güleç bir yeni doğan’la buluşturacak…

İBRAHİM YILDIRIM
Her Şey

Tekno-kültürel bir toplu hareket: Wattpad yazarları ve okurları

Bilmem, yaşlı bir okur- yazar olarak kendimle yeterince hesaplaşabildim mi? Bilmem âlemşümul, cihanşümul, üniversal, evrensel sözcüklerinin zamanımızdaki önemini biraz olsun hissettirebildim mi?

İBRAHİM YILDIRIM
Dosya

Günübirlik Dertlenmeler'den

"Keşke sağda- solda yazarlık yapan bütün İbrahim Yıldırımları bir araya toplayıp nasılsınız diye sorabilsem; hiç olmazsa bunu yapabilsem…"

İBRAHİM YILDIRIM
Her Şey

Hulki Aktunç, edebiyat kardeşim

Hulki Aktunç’u ölümünün altıncı yıl dönümünde sevgiyle hatırlarken, onu 30 yıllık arkadaşı İbrahim Yıldırım'ın kalemiyle anıyoruz...

İBRAHİM YILDIRIM

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