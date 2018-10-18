İBRAHİM YILDIRIM

DİĞER
Bir işi yarım bırakmak, çoğu zaman insanı pişmanlık yakınmalarının kışkırtmasıyla yeniden başlamaya itiyor…
Onlarca yetenekli genç yazar ve şaire; özenle -hoşgörüyle kapı açmış, gönül yordamıyla yol göstermişti: Helal olsun kardeşim!
Çok yakında düşecek olan son takvim yaprağıyla gerçekleşecek doğum, bizleri gürbüz, güleç bir yeni doğan’la buluşturacak…
Bilmem, yaşlı bir okur- yazar olarak kendimle yeterince hesaplaşabildim mi? Bilmem âlemşümul, cihanşümul, üniversal, evrensel sözcüklerinin zamanımızdaki önemini biraz olsun hissettirebildim mi?
"Keşke sağda- solda yazarlık yapan bütün İbrahim Yıldırımları bir araya toplayıp nasılsınız diye sorabilsem; hiç olmazsa bunu yapabilsem…"
Hulki Aktunç’u ölümünün altıncı yıl dönümünde sevgiyle hatırlarken, onu 30 yıllık arkadaşı İbrahim Yıldırım'ın kalemiyle anıyoruz...
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