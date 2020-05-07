"İstanbul Fetih Destanı’nda, varoluşçu iletiler fetihçi bir mistisizm ve erillikle birleşiyor. Bu uzun şiirin hem sanatsal hem de entelektüel açıdan en kafa karıştırıcı boyutu da bu. Destanın geneline hâkim fetihçi duyarlıklarla, Çocuk ve Allah’tan beri alışık olduğumuz ve bu destanda da bulunan, varoluşçu duyarlıkları dile getiren dizeler arasında bir karmaşa var. Yer yer daha bariz olan bu karmaşa, Dağlarca’nın ya da şiirin anlatıcısının aslında neyi, kimi önemsediği konusunda bir sorunsal çıkarıyor önümüze."HÜSEYİN SERHAT ARIKAN