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FERİT BURAK AYDAR

Kritik

Yirmi yıl sonra Âşık Shakespeare

Gösterime girdiğinde büyük ilgi toplayan Âşık Shakespeare sadece Shakespeare hakkında değil, genel olarak sanat ve hattâ tarih üzerine düşünmek için de epey bir malzeme sunuyor...

FERİT BURAK AYDAR
Her Şey

Sarsa sarsa güldürmek: Kıyı

Kıyı'daki karakterlerin hepsi yersiz yurtsuz. Akıl sağlığını koruyabilmiş kimse yok, çünkü hepsi savaşı, daha somutlaştıracak olursak 20'nci yüzyılın savaşlar, katliamlar ve sürgünler cehennemini yaşamışlar...

FERİT BURAK AYDAR
Kritik

Tarihi ve dünyayı anlamak için: Toplumsal cinsiyet tarihçiliği

Kadınların birey olarak değil de kitlesel şekilde tarih sahnesine çıkmaları kapitalist üretim ilişkileri dönemine denk düşer. Fakat buradan kadınların kapitalizmde otomatik şekilde özne olarak kabul edildikleri sonucunu çıkarmak yanlış olur

FERİT BURAK AYDAR
Dosya

Para ve devrimler

Marx, paranın mutlak egemenliğini yaratan özgül şartları tarihsel olarak analiz etmeye ve bir devrimden sonra yapılması gerekenlere dair yol haritası çıkarmaya girişmişti...

FERİT BURAK AYDAR
Her Şey

Kendi adaletini sağlamak: Dizilerde icabına bakma kültürü

Türkiye'de hukuk namına kırıntılardan başka bir şey kalmadığından, hukuka duyulan güven giderek azaldı. Bu erozyonla doğru orantılı olarak kendi adaletini sağlama eğilimi de güçlendi

FERİT BURAK AYDAR
Kritik

Trump'ın seçim zaferi, Facebook ve Büyük Veri

Çok değil, bundan 10-15 yıl önce kapitalizm öyle bir araç/medya geliştirecek ki, insanlar en kişisel bilgilerini, en mahrem yanlarını, en özel anlarını ortalık yerde seve seve paylaşacak denseydi, herhalde bu kuruntuya öncelikle istihbarat şefleri gülerdi

FERİT BURAK AYDAR
Kritik

Feminist bir başyapıt: Erkeğin Yittiği Yerde

Zeynep Ergun erkeğin bittiği yerde kadının da bittiği ve toplumsal cinsiyetlerden, etnik ve ırksal farklılıklardan kaynaklı ayrımcılığın ve sömürünün ortadan kalktığı bir dünyanın imkânını tartışıyor

FERİT BURAK AYDAR
Her Şey

Moda Sahnesi’ne Spartaküs indi: “Köleler Adası”

Kurulduğu günden beri tiyatro klasiklerine büyük önem veren Moda Sahnesi’nde bu kez –görece az bilinen– bir Fransız klasiği sahnelenmeye başladı: Pierre de Marivaux’nun Köleler Adası oyunu...

FERİT BURAK AYDAR
Kritik

225 yıl sonra: Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi ve Mary Wollstonecraft

Mary Wollstonecraft sözde bilimsel iddialar ortaya atarak, erkeğin erkek, kadının da kadın olduğunu, ortak bir paydalarının bulunmadığını söyleyen kadın düşmanlarının iki yüzlü niteliğini teşhir etmişti...

FERİT BURAK AYDAR
Her Şey

1848 Fransa, 1917 Rusya, 1936 İspanya: Devrim ve ulus-devletin hâlleri

Devleti modern ulus-devlet hâline getirmek için işçi sınıfının kolunu kanadını kırmak, kendi mücadelesine olan güvenini azaltmak gerekiyordu...

FERİT BURAK AYDAR
Kritik

Bolşevik Devrimi’nin ve Devlet ve Devrim’in 100. yıl dönümü

Rusya Devrimi’nin yüzüncü yıl dönümünü kutluyoruz. Devrimi anlamak için okunacak birçok kaynak var, ama hiçbirisi Devlet ve Devrim'in yerini tutamaz

FERİT BURAK AYDAR

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