ESER DEMİRKAN

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Haluk Oral: Nâzım Hikmet, bir aile yaşantısı kurmaya çalışan ama ideolojisinden dolayı kanunların da pek izin vermediği bir hasretin peşinde koşan bir adam. Bütün ömrü boyunca da bu şefkati aradı...
Goethe-Institut İstanbul'un hayata geçirdiği LiteraTür projesi, Türkiye ve Almanya'dan yazarları belirli temalar ekseninde bir araya getirerek iki ülke edebiyatının güncel bir fotoğrafını yakalamayı amaçlıyor
Kayıtlar, Robert Allen Zimmerman adı verilmiş bir çocuğun Grammy, Altın Küre ve Nobel gibi en büyük ödülleri alacak Bob Dylan’a dönüşmesinin sancılı öyküsü...
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