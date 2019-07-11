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ESER DEMİRKAN

Söyleşi

Bir kitap, bir sergi: Nâzım Hikmet’in Yolculuğu 

Haluk Oral: Nâzım Hikmet, bir aile yaşantısı kurmaya çalışan ama ideolojisinden dolayı kanunların da pek izin vermediği bir hasretin peşinde koşan bir adam. Bütün ömrü boyunca da bu şefkati aradı...

ESER DEMİRKAN
Söyleşi

Edebiyatta yeni bir kapı açmak hedefiyle: LiteraTür

Goethe-Institut İstanbul'un hayata geçirdiği LiteraTür projesi, Türkiye ve Almanya'dan yazarları belirli temalar ekseninde bir araya getirerek iki ülke edebiyatının güncel bir fotoğrafını yakalamayı amaçlıyor

ESER DEMİRKAN
Kritik

Bob Dylan yine liste başı

Kayıtlar, Robert Allen Zimmerman adı verilmiş bir çocuğun Grammy, Altın Küre ve Nobel gibi en büyük ödülleri alacak Bob Dylan’a dönüşmesinin sancılı öyküsü...

ESER DEMİRKAN

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