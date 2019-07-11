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EROL KÖROĞLU

Kritik

Bu vatan kimin?

Rasul Hamzatov’un Benim Dağıstanım’ı, bizim vatanımız, hepimizin Dağıstan’ı...

EROL KÖROĞLU
Kritik

Etnik kimlik hayatın neyi olur?

Çerkes Hikâyeleri, tam da bu bütünsel etki üzerinden “Türk hikâyeleri” ya da daha doğrusu “Türklük” hikâyeleri. Bu yüzden, Çerkes kimliğine dahil olmayan diğer Türkiyeliler ve özellikle de Türkler tarafından okunmalı...

EROL KÖROĞLU
Dosya

Tarihçiler için edebiyata giriş yahut edebiyat neden tarihçileri kurtaramaz?

Tarih edebiyatın görünmeyen yerlerinde saklanıyordur. Metne bu bilinçle bakmaya başladığınızda, tarihin neden tekerrürden ibaret olmadığını da anlamak kolaylaşacaktır

EROL KÖROĞLU

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