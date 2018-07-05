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ERKAN IRMAK

Dosya

Yoksulluk bir ömür sürer, zenginlik “kaç para?”

Para, hem modernizm sonrası dünyadaki iktidarın yeni sahibidir hem de insanların hayal gücünün, gelecekten umduklarının, birbiriyle kurdukları hiyerarşinin, değer yargılarının, saygınlığın yegâne belirleyicisidir

ERKAN IRMAK
Dosya

Aramaya inanmak: Coğrafya nedir?

"Coğrafya kaderdir” sözünü sahipleniyoruz ve bunu önemli buluyoruz, ama aslında demek istediğimiz tam olarak “kader” değil

ERKAN IRMAK
Dosya

Koçak'ın Aylak Adam'ı için ufantılar

Tehlikeli Dönüşler, Aylak Adam’la, Ayhan Geçgin’in romanları arasında bağlantılar kuran ve bu bağlantıları kavramsal, kuramsal çözümlemelerle gerekçelendirmeye çalışan bir eleştiri metni. Ama sadece bu kadar değil...

ERKAN IRMAK
Dosya

Öldürmeyen klişe güçlendirir!

Klişeler edebiyat açısından pek çok noktada sanıldığının aksine işlevsel, yararlı, estetik, tarihî, semptomatik ya da yapısal önemde olabilir

ERKAN IRMAK

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