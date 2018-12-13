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ALEV KARAKARTAL

Kritik

“İtaat et, rahat et cumhuriyeti”nden olağanüstü manzaralar...

OHAL'de Hayat, bir hatırlama ve hatırlatma kitabı. Zorla ya da şerle yokluğa mahkûm edilenlerin “hâlâ varız ve buradayız” deme yordamı, gücünü sözünden alanlardan sarkıtılan bir selam nidâsı

ALEV KARAKARTAL
Kritik

Kirpiğimizde serçe kuşu, bir kanadı hayal, bir kanadı hatıra (*)

Yolun Sonundaki Ev'i nasıl okuyacağınız size kalmış. Ülkesinin tarihinden ve talihinden kaçamayan bir yazarın, bir tür itiraf ve hatırlama mersiyesi olarak da görebilirsiniz...

ALEV KARAKARTAL
Kritik

Sinekli Tepe’den 1 Mayıs’a: Yokülke’nin sesleri

1975-76 yılları. Üsküdar’ın mandıralardan, domates, biber tarlaları ve çayır çimenden ibaret dış çeperini oluşturan, şimdinin finans merkezi Ataşehir’in rüyada görülse hayra yorulmayacak kadar uzak olduğu zamanlar...

ALEV KARAKARTAL

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