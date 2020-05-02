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Konuk Yazar

Tûba Çandar

tubacandar@yahoo.com

TARİH

02 Mayıs 2020

İsveç'te 1 Mayıs

Koca dünya tarifsiz bir çaresizlik ve acı içinde çırpınırken, İsveç iki aydır bir başka gezegende, bir başka gerçeklikte yaşıyor

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