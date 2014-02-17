Özgür Öztürk

TARİH
17 Şubat 2014
Post partum depresyon ise, geçmişinde depresyon geçirmiş olan veya depresyona genetik olarak meyilli kadınlarda ortaya çıkan ağır bir hastalıktırDevamını Oku
TARİH
08 Şubat 2014
Eroin bağımlısı, cenneti görmüş ama orada kalamamış ve bu dünyayı mecburen bir süre daha çekmek zorunda kalmış bir insan gibi hissederDevamını Oku
TARİH
11 Ocak 2014
Narsisizm, insan ruhunun olmazsa olmaz, fazla olursa da tadından yenmez bir parçası… Kendini sevmeyen, şeklini, şemalını, hayattaki yerini, duruşunu ve üretimlerini beğenmeyen birisinin, mutlu bir hayat sürmesi düşünülemez.Devamını Oku
TARİH
23 Kasım 2013
Mutlu olmak güzel ve değerli bir his. Ancak kendi kendimizi mutlu olma baskısına o kadar sokuyoruz ki, mutsuz olmaktan aşırı derecede korkar hale gelip, mutsuzluk fobisi olan insanlara dönüşüyoruzDevamını Oku
TARİH
09 Kasım 2013
Biz insanlar, toplu halde yaşayan varlıklarız. Sosyal olarak, duygusal olarak veya başka maddi gerekçelerle, topluluklar içinde yaşıyoruz...Devamını Oku
TARİH
26 Ekim 2013
Geçenlerde gazetelere yansıyan MİT müzesindeki cihazların hepsinin yapabildiklerini bugün tek bir akıllı cep telefonu ile yapmak mümkün, dolayısıyla ciddi bir alan ihlali ve özel hayatın tacizi de söz konusuDevamını Oku
TARİH
26 Ekim 2013
Geçenlerde gazetelere yansıyan MİT müzesindeki cihazların hepsinin yapabildiklerini bugün tek bir akıllı cep telefonu ile yapmak mümkün, dolayısıyla ciddi bir alan ihlali ve özel hayatın tacizi de söz konusuDevamını Oku
TARİH
05 Ekim 2013
Dünyada en yaygın kullanılan keyif verici maddelerden biri alkol. Alkolün, rahatlatıcı, gevşetici ve keyif verici özelliklerinin yanı sıra, aşırı kullanımının yarattığı sağlık sorunları da çok net biliniyor.Devamını Oku
TARİH
14 Eylül 2013
Daha fiziksel gelişimin başlangıcında, ruhsal ve bedensel olarak evlilik kurumunun sorumluluk ve amaçlarına uyum gösteremeyeceği halde, bir takım sosyal ve ekonomik gerekçeler ve aile baskısıyla evlendirilen erişkinlik öncesi kızlara \'çocuk gelinler\' deniyor malumunuz..Devamını Oku
TARİH
24 Ağustos 2013
“İlk görüşte aşk var mı?” “Nasıl biriyle evlenmeliyim?” “Çok seçiciyim, o yüzden kimseyi beğenemiyorum” “Çok seviyorum ama güvenemiyorum” “Çok beğeniyorum, ama cinsel olarak bir şey hissetmiyorum”…Devamını Oku
TARİH
08 Ağustos 2013
Empati duygusunun gelişmemiş olması, neredeyse sosyal bir gerilik hatta hastalık sınırına uzanabiliyor da, acaba fazlası neye yol açıyor?Devamını Oku
TARİH
27 Temmuz 2013
Kişilik dediğimiz şey, esasen, süreklilik ve tutarlılık gösteren davranış, düşünce ve duygulanım kalıplarıdırDevamını Oku
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