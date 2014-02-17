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Özgür Öztürk

ozgurozturk@ipe.com.trTwitterWebsite

TARİH

17 Şubat 2014

Post-Partum depresyon ne yapar, ne yapamaz?

Post partum depresyon ise, geçmişinde depresyon geçirmiş olan veya depresyona genetik olarak meyilli kadınlarda ortaya çıkan ağır bir hastalıktır

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TARİH

08 Şubat 2014

Hazzın doruklarından ölümün soğukluğuna: Eroin

Eroin bağımlısı, cenneti görmüş ama orada kalamamış ve bu dünyayı mecburen bir süre daha çekmek zorunda kalmış bir insan gibi hisseder

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TARİH

11 Ocak 2014

Narsisistik ruhlar paranoid dünyalar kurar

Narsisizm, insan ruhunun olmazsa olmaz, fazla olursa da tadından yenmez bir parçası… Kendini sevmeyen, şeklini, şemalını, hayattaki yerini, duruşunu ve üretimlerini beğenmeyen birisinin, mutlu bir hayat sürmesi düşünülemez.

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TARİH

23 Kasım 2013

Melankoliye övgü

Mutlu olmak güzel ve değerli bir his. Ancak kendi kendimizi mutlu olma baskısına o kadar sokuyoruz ki, mutsuz olmaktan aşırı derecede korkar hale gelip, mutsuzluk fobisi olan insanlara dönüşüyoruz

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TARİH

09 Kasım 2013

Muhafazakâr demokrat yapımız noktasında ruhsal gelişim ve ruh sağlığımız

Biz insanlar, toplu halde yaşayan varlıklarız. Sosyal olarak, duygusal olarak veya başka maddi gerekçelerle, topluluklar içinde yaşıyoruz...

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TARİH

26 Ekim 2013

Cep telefonu bağımlılığı ve iletişim mecburiyeti

Geçenlerde gazetelere yansıyan MİT müzesindeki cihazların hepsinin yapabildiklerini bugün tek bir akıllı cep telefonu ile yapmak mümkün, dolayısıyla ciddi bir alan ihlali ve özel hayatın tacizi de söz konusu

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TARİH

26 Ekim 2013

Cep telefonu bağımlılığı ve iletişim mecburiyeti

Geçenlerde gazetelere yansıyan MİT müzesindeki cihazların hepsinin yapabildiklerini bugün tek bir akıllı cep telefonu ile yapmak mümkün, dolayısıyla ciddi bir alan ihlali ve özel hayatın tacizi de söz konusu

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TARİH

05 Ekim 2013

Alkol ve cinsellik mitleri

Dünyada en yaygın kullanılan keyif verici maddelerden biri alkol. Alkolün, rahatlatıcı, gevşetici ve keyif verici özelliklerinin yanı sıra, aşırı kullanımının yarattığı sağlık sorunları da çok net biliniyor.

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TARİH

14 Eylül 2013

Çocuk damatlar

Daha fiziksel gelişimin başlangıcında, ruhsal ve bedensel olarak evlilik kurumunun sorumluluk ve amaçlarına uyum gösteremeyeceği halde, bir takım sosyal ve ekonomik gerekçeler ve aile baskısıyla evlendirilen erişkinlik öncesi kızlara \'çocuk gelinler\' deniyor malumunuz..

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TARİH

24 Ağustos 2013

Cinsel seçimin doğası: Gönül ota da çiçeğe de konar mı?

“İlk görüşte aşk var mı?” “Nasıl biriyle evlenmeliyim?” “Çok seçiciyim, o yüzden kimseyi beğenemiyorum” “Çok seviyorum ama güvenemiyorum” “Çok beğeniyorum, ama cinsel olarak bir şey hissetmiyorum”…

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TARİH

08 Ağustos 2013

Azı karar çoğu mazokizm: Empati ve ayna nöronları

Empati duygusunun gelişmemiş olması, neredeyse sosyal bir gerilik hatta hastalık sınırına uzanabiliyor da, acaba fazlası neye yol açıyor?

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TARİH

27 Temmuz 2013

Fedakar annelerin 'her şeyi hak eden' oğulları, karizmatik babaların cefakar kızları

Kişilik dediğimiz şey, esasen, süreklilik ve tutarlılık gösteren davranış, düşünce ve duygulanım kalıplarıdır

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