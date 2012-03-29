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Önay Yılmaz

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TARİH

29 Mart 2012

O at pisliğinin kokusunu çok ararsınız sonra!

Büyükada’da atlı faytonların yerini akülü faytonların alması için bir seferberliktir gidiyor.

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TARİH

18 Şubat 2012

TÜBA kendini iyi tanıtamamış olabilir; ama mesele bu değil!

TÜBA’nın kuruluşunda söz sahibi olan bilim adamlarından Prof. Dr. Celal Şengör de, alınan kararı eleştirirken...

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TARİH

13 Şubat 2012

Çevre korumada yine sınıfta kaldık

Dünyanın en saygın üniversitelerinden Yale Üniversitesi, 2012 Dünya Çevre Performansı Endeksi\'ni (Environmental Performance Index EPI) yayınladı.

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TARİH

03 Eylül 2011

Prof. Görür’ün eleştirilerini ciddiye alırlar mı?

Prof. Dr. Naci Görür’ü hemen hemen depremle ilgilenen herkes biraz tanımıştır.

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TARİH

10 Temmuz 2011

Mesleğimden hiç bu kadar utanmamıştım!

Aşağıda okuyacağınız yazı bir ekoloji yazısı değildir...

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TARİH

10 Haziran 2011

Böyle yaşarsak 2050’de üç gezegene ihtiyacımız olacak!

Koç Bilgi Grubu şirketlerinin yanı sıra, Koç Topluluğu şirketleri içinde yer alan Yeşil Bilgi...

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TARİH

28 Mart 2011

Adalar'ın yeni tasarımını bakalım beğenecek misiniz?

Adalar Belediyesi, Adalar'a yeni bir imaj vermeye çalışıyor.

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TARİH

25 Ocak 2011

Güneş artık bizi ısıtmıyor mu?

Türkiye, heykel, içki, Sultan Süleyman’ın haremi gibi önemli (!) konularla ilgilenirken...

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TARİH

23 Aralık 2010

CHP ve Bilim

Yer bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan’ın, CHP Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne yüksek oyla seçilmesi...

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TARİH

17 Aralık 2010

Haydarpaşa'yı aslına uygun yapmazlarsa hemen anlarız

Dr. Meryem Fındıkgil ile Haydarpaşa Garı'nın önemini ve özelliklerini konuştuk...

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TARİH

13 Ekim 2010

'Yarından Sonra' ne kadar yakın?

Polonyalı ve Rus bilim adamlarının geçtiğimiz günlerde Gulf Stream akıntısının ivmesinin yavaşlaması nedeniyle...

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TARİH

03 Eylül 2010

Dünyayı kandırıyor muyuz?

İstanbul’un dünya mirası listesinden çıkartılarak tehlike altındaki dünya mirası listesine alınması...

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