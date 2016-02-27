Aram Ekin Duran

TARİH
27 Şubat 2016
"Biz adalet istedik, biz barış istedik, onlar bizi kurşunladılar..."Devamını Oku
TARİH
01 Aralık 2015
Oğlum Tahir'in gül bedeni... Harcımdaki barışın namusu için düştü ayaklarımın dibine...Devamını Oku
TARİH
13 Ekim 2015
“Ama abi, onlar da...” diye söze başlayan insanlık fakiri zihniyet son bulmadıkça, kimse bu ülkede bir ‘toplum’ olduğunu söylemesin!Devamını Oku
TARİH
10 Haziran 2015
Türk seçmenlerin Kürt siyasetini anlamaması halinde AKP karşıtlığı başarıya ulaşan siyasal dili geleceğe taşımak mümkün olmayacakDevamını Oku
TARİH
23 Mart 2015
Erdoğan, gözlerinde yol arkadaşlarına dair hayal kırıklığını saklamaya çalışarak 'saksı değilim' diye haykırıyorDevamını Oku
TARİH
22 Ocak 2015
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aforoz edilen faşizm, nazizim gibi kavramlar Avrupa'da yeniden 'olağan' sayılmaya başlandı.Devamını Oku
TARİH
16 Aralık 2014
İktidarıyla muhalefetiyle, sağcısıyla solcusuyla, aydınıyla lümpeniyle mütemadiyen ve acı içinde ‘poz’ veriyoruz…Devamını Oku
TARİH
31 Ekim 2014
Türkiye, son 90 yıldır ilk kez “barış” mevhumuna bu kadar yaklaşıyordu.Devamını Oku
TARİH
18 Haziran 2014
Hem İslam coğrafyasından hem de batıdan bilim insanlarını, siyasetçileri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek “Dünya İslamofobi Kongresi”, Ankara’da gerçekleştirilecekDevamını Oku
TARİH
05 Haziran 2014
Tahminimce Haluk Dinçer başkanlık için en güçlü aday. Genel Kurul’a kadar geçici başkan olarak ise Volkan Vural’a görev düşebilir.Devamını Oku
TARİH
01 Haziran 2014
İstiklal Caddesi’nin kesen tüm sokakların başında çevik kuvvet değil bu sivil timler bekledi. Eylemcilere ilk copu onlar salladıDevamını Oku
TARİH
22 Mayıs 2014
Başbakan Erdoğan TOBB Genel Kurulu'nda pür dikkat kendisini dinleyen patronlara da Soma ayarı verdi.Devamını Oku
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