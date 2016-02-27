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Aram Ekin Duran

aramduran@gmail.com

TARİH

27 Şubat 2016

Bir yaranın içinde olmak

"Biz adalet istedik, biz barış istedik, onlar bizi kurşunladılar..."

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TARİH

01 Aralık 2015

Dört Ayaklı Minare'yim ben, hiçbir şeyi unutmam, hiçbir şeyi...

Oğlum Tahir'in gül bedeni... Harcımdaki barışın namusu için düştü ayaklarımın dibine...

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TARİH

13 Ekim 2015

Ankara katliamı ve bir ‘toplum müsveddesi’ olarak Türkiye

“Ama abi, onlar da...” diye söze başlayan insanlık fakiri zihniyet son bulmadıkça, kimse bu ülkede bir ‘toplum’ olduğunu söylemesin!

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TARİH

10 Haziran 2015

HDP’nin ‘emanetleri’ ve Öcalan’a teşekkür

Türk seçmenlerin Kürt siyasetini anlamaması halinde AKP karşıtlığı başarıya ulaşan siyasal dili geleceğe taşımak mümkün olmayacak

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TARİH

23 Mart 2015

Erdoğan, nasıl Erol Büyükburç oldu?

Erdoğan, gözlerinde yol arkadaşlarına dair hayal kırıklığını saklamaya çalışarak 'saksı değilim' diye haykırıyor

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TARİH

22 Ocak 2015

“Avrupa'da faşizm yeniden olağan sayılmaya başlandı”

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aforoz edilen faşizm, nazizim gibi kavramlar Avrupa'da yeniden 'olağan' sayılmaya başlandı.

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TARİH

16 Aralık 2014

Poz vermeye mahkum olanlar

İktidarıyla muhalefetiyle, sağcısıyla solcusuyla, aydınıyla lümpeniyle mütemadiyen ve acı içinde ‘poz’ veriyoruz…

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TARİH

31 Ekim 2014

Tuğluk’un yazısı ve barış sürecinde kartlar yeniden karılırken…

Türkiye, son 90 yıldır ilk kez “barış” mevhumuna bu kadar yaklaşıyordu.

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TARİH

18 Haziran 2014

11 Eylül’ün yıldönümünde Ankara’da 'İslamofobi' kongresi

Hem İslam coğrafyasından hem de batıdan bilim insanlarını, siyasetçileri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek “Dünya İslamofobi Kongresi”, Ankara’da gerçekleştirilecek

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TARİH

05 Haziran 2014

Yılmaz: TÜSİAD başkanlığı ateşten gömlek değil, ateşten palto

Tahminimce Haluk Dinçer başkanlık için en güçlü aday. Genel Kurul’a kadar geçici başkan olarak ise Volkan Vural’a görev düşebilir.

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TARİH

01 Haziran 2014

İran’ın Besic'leri Taksim Meydanı'ndaydı

İstiklal Caddesi’nin kesen tüm sokakların başında çevik kuvvet değil bu sivil timler bekledi. Eylemcilere ilk copu onlar salladı

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TARİH

22 Mayıs 2014

Soma nasıl TOBB’un kucağında kaldı?

Başbakan Erdoğan TOBB Genel Kurulu'nda pür dikkat kendisini dinleyen patronlara da Soma ayarı verdi.

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