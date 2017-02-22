Yazarlardan Trump’a açık mektup

ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı, ülke sınırlarını mültecilere ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan yedi ülkenin vatandaşlarına kapayan yasa tasarısına karşı, aralarında Orhan Pamuk, Margaret Atwood, Zadie Smith ve Philip Roth gibi ödüllü yazarların da bulunduğu 65 sanatçı bir açık mektup yayınladı. Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen uyruklu göçmenlere vize yasağı uygulanmasını öngören 27 Ocak tarihli kararname, büyük tepki çekmiş, ülkenin birçok bölgesinde protestolar düzenlenmişti. Her ne kadar, 9 Şubat’ta Federal Temyiz Mahkemesi tarafından giriş yasağı kararı iptal edilmiş olsa da Başkan Trump’ın yasak kararının arkasında olduğu biliniyor.

“Yazarlar Trump’ın göçmen yasağı kararını yeniden düşünmesini istiyor” başlığıyla PEN Amerika tarafından yayınlanan mektupta sanatçılar, kararnameden etkilenecek yüksek profilli sanatçılara dikkat çektiler: "Uluslararası sanatçıların Amerikan kültür hayatına katılmalarını önlemek, Amerika'yı daha güvenli hâle getiremeyecek ve ülkenin uluslararası prestij ve etkisine zarar verecektir. Bu yasa sadece muhteşem sanatçıların performanslarını etkilemeyecek, önemli fikir alışverişlerini de kısıtlayacak, ABD’yi kültürel ve politik olarak izole edecek.”

Mektubu imzalayan yazar ve sanatçılar arasında Nobel Ödüllü yazar J.M. Coetzee, Paul Auster, John Green, Dave Eggers, Jonathan Franzen, Teju Cole ve Hindistanlı Anish Kapoor gibi isimler de bulunuyor.

65 yazar ve sanatçının imzaladığı mektupta, “Sanat ve kültür, insanların farklılıklarının ötesini görmelerini sağlayacak güce sahiptir” sözleriyle sanatın birleştirici gücüne de değiniliyor. “Yaratıcılık; tecrit politikası, paranoya, yanlış anlama ve şiddetli hoşgörüsüzlüğün panzehiridir” diyen yazarlar, kararın dünya çapındaki yazarlar ve sanatçılar üzerinde belirsizlik ve gerilim yarattığına da değinerek teklifi derhal geri çekmesi için Trump’a çağrıda bulundular.

Yazarlar, “Oscar Ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi Şubat sonunda düzenlenecek Oscar Ödülleri törenine katılamayacağını açıkladı; Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen 2013 Nobel Barış Ödülü Konseri'nde sahneye çıkan Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman, Mayıs 2017'de Brooklyn’de Dünya Müzik Enstitüsü’nde şarkı söylemekten alıkonulabilir; 87 yaşındaki Suriyeli-Fransız şair Adonis’in Mayıs 2017'de New York'taki PEN Dünya Sesleri Festivali'ne katılıp katılamayacağı soru işareti” şeklinde tüm dünyada tanınan sanatçılar üzerinden verdikleri örneklerle de kararın anlamsızlığını vurguladılar. (K24)





