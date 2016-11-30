"Adil kazanç edebiyatta da şart"

Dünyanın her yerinden yazarları bir araya getiren Oxford Edebiyat Festivali, etkinliğe katılan tüm yazarlara ödeme yapacağını açıkladı. Türkçede de Karanlık Cevher Dizisi'yle önemli bir okur kitlesine sahip Philip Pullman’ın Ocak 2016’da festival yöneticiliğinden istifasının da etkisiyle Oxford, önümüzdeki festivalde konuşmacı olacak tüm yazarlara 150 euro tutarında ödeme yapacağını açıkladı.

Beş yıldır festivalin yöneticiliğini yapan Pullman, bu yılın başında festivale katılan yazarlara para ödenmemesinin “kabul edilemez” olduğunu söyleyerek istifa etmişti. Pullman’ın istifası üzerine aralarında Türkçede Beyaz Şehrin Kafeteryaları ile bilinen Linda Grant, Çikolata’nın yazarı Joanne Harris ve çocuk kitapları yazarı Francesca Simon’un da aralarında bulunduğu 30 yazar imzaladıkları bir mektup ile festivali boykot ettiklerini açıklamışlardı.

Festivalin yeni yöneticisi Joanne Harris alınan karar ile ilgili “Pullman’ın istifa kararı sonrası benim için orada kalmak çok zordu. Ama diğer taraftan da Yazarlar Birliği üyesi kimliğimle de orada kalıp bir şeyleri değiştirmek için çalışmalıydım” yorumunu yaptı.

Pullman yazarların gelirinin giderek azaldığına dikkat çekmek için şu sözleri söyledi: “Yazarların gelirleri son 20 yıldır -insanlar kitap almadığı için değil bu üstelik adil bir gelir dağılımı olmadığı için- giderek azalıyor. Konuşmacıları getiren kişilerin de bunun farkına vardığı için çok mutluyum. Umarım bu adil kazanç prensibi edebiyat ve sanatın her dalına yayılarak devam eder.” (The Guardian/ K24)