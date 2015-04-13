Yaşamı boyunca unutkanlıkla savaştı

Latin Amerika'nın önde gelen çağdaş yazarlarından Eduardo Galeano da bugün 74 yaşında hayata veda etti. 1971 yılında yayımlanan Latin Amerika'nın Kesik Damarları ve 1995'te yayımlanan Gölgede ve Güneşte Futbol gibi kitaplarıyla tanıdığımız Galeano, gazetecilik ve yazarlıktan önce fabrika işçiliği de yapmıştı. Önce ülkesi Uruguay'daki cuntadan kaçarak Arjantin'e yerleşen, ancak buradaki darbenin ardından İspanya'da sürgüne yerleşen Galeano, edebiyat klasikleri arasına giren "Ateş Anıları" üçlemesini de burada kaleme almıştı. “İnsanların, özellikle de Latin Amerika halkının mustarip olduğu unutkanlıkla savaşmak için” yazdığını belirten Eduardo Galeano’nun 1971'de kaleme aldığı Latin Amerika'nın Kesik Damarları başlıklı anlatısı, Latin Amerika'daki bağımsızlık mücadelelerinin esin kaynakları arasında yer aldı. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesinde Obama'ya, Latin Amerika'daki ABD emperyalizminin köklerini irdeleyen bu kitabı hediye etmişti.

Galeano’nun Türkçeye çevrilen kitapları: Ateş Anıları, Latin Amerika'nın Kesik Damarları, Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri, Biz Hayır Diyoruz, Tepetaklak, Zamanın Ağızları, Yürüyen Kelimeler, Kucaklaşmanın Kitabı, Gölgede ve Güneşte Futbol, Aynalar, Ve Günler Yürümeye Başladı. Yazarın kitapları Sel Yayıncılık ve Can Yayınları tarafından basıldı. (K24)