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Vitrindekiler – 7

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...

K24@e-postaHer Şey

23 Şubat 2022 11:53

David Harvey
Anti-Kapitalist Günlükler
çev. Utku Özmakas
Sel Yayıncılık
Şubat 2022
248 s.

Søren Kierkegaard
Hakikat Şaraptadır: William Afham’ın Kaleminden Bir Anı
çev. Nur Beier
Pinhan Yayıncılık
Şubat 2022
96 s.

Cem İleri
I Prefer N-N-Not To
Norgunk Yayınları
Şubat 2022
39 s.

Chimamanda Ngozi Adichie
Keder Üzerine
çev. Solina Silahlı
Doğan Kitap
Şubat 2022
120 s.
 
 
Adnan Arduman
Komşudaki Hamam Böcekleri
Yok
Aralık 2021
271 s.

 
İlay Bilgili
Leylâ, Mektubum Eline Ulaştı mı?
İthaki Yayınları
Şubat 2022
168 s.
 

Yiğit Bener
Öteki Kâbuslar
Everest Yayınları
Şubat 2022
128 s.

Hakan Bıçakçı
Silinmiş Sahneler
İletişim Yayınları
Şubat 2022
172 s.

Türkiye'de Sansür ve Otosansür: Ocak 2021-Aralık 2021
Susma24 Sansüre ve Otosansüre Karşı Platform
Ocak 2022
109 s.

Pierre Michon
Üstatlar ve Hizmetkârlar
çev. Orçun Türkay
Kıraathane Kitapları
Ocak 2022
158 s.

 
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