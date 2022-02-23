Vitrindekiler – 7

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
David Harvey
Anti-Kapitalist Günlükler
çev. Utku Özmakas
Sel Yayıncılık
Şubat 2022
248 s.
Søren Kierkegaard
Hakikat Şaraptadır: William Afham’ın Kaleminden Bir Anı
çev. Nur Beier
Pinhan Yayıncılık
Şubat 2022
96 s.
Cem İleri
I Prefer N-N-Not To
Norgunk Yayınları
Şubat 2022
39 s.
Yiğit Bener
Öteki Kâbuslar
Everest Yayınları
Şubat 2022
128 s.
Hakan Bıçakçı
Silinmiş Sahneler
İletişim Yayınları
Şubat 2022
172 s.
Türkiye'de Sansür ve Otosansür: Ocak 2021-Aralık 2021
Susma24 Sansüre ve Otosansüre Karşı Platform
Ocak 2022
109 s.