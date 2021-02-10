Vitrindekiler – 6

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Alain Badiou
Nicolas Truong
Aşka Övgü
çev. Orçun Türkay
Tellekt
2021
72 s.
Francisco Casavella
Eğlencelerin Sırrı
çev. Roza Hakmen
2021
208 s.
Amin Maaluf
Empedokles'in Dostları
çev. Ali Berktay
YKY
2021
216 s.
Federico Finchelstein
Faşist Yalanların Kısa Tarihi
çev. Zeynep Şarlak
İletişim Yayınları
2021
148 s.
Rosi Braidotti
İnsan Sonrası Bilgi
çev. Seyran Sam, Eda Çaça
Kolektif Kitap
2021
232 s.
Yüce Yöney
Karanlıkta Zikzak
resimleyen Turgut Yüksel
Çınar Yayınları
2021
72 s.
David Harvey
Marx'ın Kapital'i için Kılavuz
ikinci cilt
çev. Sungur Savran
Metis Yayınları
2021
440 s.
Manuel Vázquez Montalbán
Ofsayt
çev. Cansu Akkoyun
Dipnot Yayınları
2021
272 s.
Sanat Tarihinin Elli Temel Metni
der. Diana Newall, Grant Pooke
çev. Akın Emre Pilgir, Ercan Tugay Akı
Ayrıntı Yayınları
2021
384 s.
Ahmet Turan Altıner
Sıriga'nın Üç Günü
Destek Yayınları
2020
240 s.