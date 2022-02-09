Vitrindekiler – 5

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, yayınevleri tarafından bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Brian O'Connor
Adorno
çev. Soner Soysal
Alfa Yayıncılık
Şubat 2022
264 s.
Derya Bengi, Erdir Zat
"Belki Duyulur Sesim"
100. Yılında Cumhuriyet'in Popüler Kültür Haritası - 2 (1950-1980)
YKY
Aralık 2021
büyük boy, 396 s.
Rachel Cusk
Diğer Ev
çev. Lâle Akalın
YKY
Ocak 2022
136 s.
Horace Walpole
Hiyeroglif Masallar
çev. Burcu Yılmaz
Can Yayınları
Şubat 2022
56 s.
Jim Thompson
İçimdeki Katil
çev. Mert Doğruer
İthaki Yayınları
Şubat 2022
224 s.
Kadıköy Sözlüğü
Hazırlayan: İlker Mumcuoğlu
Yitik Ülke Yayınları
Şubat 2022
350 s.
Bernhard Schlink
Olga
çev. İlknur Özdemir
Doğan Kitap
Ocak 2022
172 s.
Öteki Öyküler – Yurdunda, Aşkta, Pandemide
Vildan Külahlı Tanış, Ayla Burçin Kahraman, Tolgay Hiçyılmaz, Rabia Özlü, Muzaffer Sungur, Özge Doğar, İlknur Kabadayı, Meltem Bayrak, Şebnem Barık Özköroğlu, Derman Arıbaş Önoğlu, Hakan Unutmaz, Doğukan Oruç, Ahmet Rıfat İlhan, Elif Akpınar, Erkan Solmaz, Mehtap Soyuduru Çiçek, Atakan Erabak
Nota Bene Yayınları
2022
152 s.
John Cheever
Toplu Öyküler
çev. Tomris Uyar, Roza Hakmen
Everest Yayınları
Şubat 2022
896 s.
José Ovejero
Zulmün Etiği
çev. Tozan Alkan
Alakarga Sanat Yayınları
Şubat 2022
168 s.
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